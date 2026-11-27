П’ятиразовий олімпійський чемпіон Тедді Рінер розкритикував владу Франції за відправлення військових в Україну, яка продовжує протистояти російській агресії. Найтитулованіший спортсмен в історії дзюдо, який має намір балотуватися на посаду президента країни, також виступив за негайне укладення угоди з путінською РФ.

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Про це Рінер заявив під час візиту на зустріч мерів міст Франції. Відеофрагмент і повну розшифровку діалогу 37-річного дзюдоїста з репортерами на своїй сторінці в соціальній мережі Х, раніше відомої як Twitter, опублікував незалежний журналіст Поль Лярутюрю. При цьому він виділив слова легенди спорту "це не наша війна".

"Недобре пахне те, що зараз готується щодо Росії. Справа пахне недобре. В Україну відправляють війська, а ми про це навіть не знаємо. Усе це недобре. Я не розумію, навіщо відправляти війська в Україну, адже це не наша війна. Україна що, у Європейському Союзі? Якби завтра я став президентом Республіки, я хотів би бути людиною, яка об’єднує, усміхається й тисне руки, щоб покласти край цій війні", – сказав Рінер.

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Зазначимо, що дзюдоїсту вже відповів кандидат у президенти Франції від соціал-демократів Рафаель Глюксманн, який розкритикував Рінера.

Як писав OBOZ.UA, ультраправа політикиня Марін Ле Пен, яку вважають фавориткою майбутніх виборів у Франції, категорично проти вступу України до Європейського Союзу.

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