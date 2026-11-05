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"Не робіть із людей ідіотів! Росіяни лише посміялися": легенда спорту обурився через боягузтво міжнародної федерації

Олександр ЧекановОлександр Чеканов
Time to read1 хв
717
"Не робіть із людей ідіотів! Росіяни лише посміялися": легенда спорту обурився через боягузтво міжнародної федерації
Гашек підтримує Україну

Легендарний чеський воротар Домінік Гашек звинуватив Міжнародну федерацію хокею (IIHF) у тому, що Спортивний арбітражний суд у Лозанні (CAS) ухвалив постанову про негайне поновлення Росії. Олімпійський чемпіон Нагано-98 розкритикував керівництво асоціації за те, що вона посилається на питання безпеки, а не називає причиною відсторонення РФ її злочинну війну проти України.

Про це Гашек заявив в інтерв’ю виданню iSport. Дворазовий володар Кубка Стенлі наголосив, що в IIHF не можуть знайти в собі сміливості чітко заявити про свою позицію щодо військової агресії Росії проти України, яка й була справжнім мотивом відсторонення збірних РФ від турнірів.

''Не робіть із людей ідіотів! Росіяни лише посміялися'': легенда спорту обурився через боягузтво міжнародної федерації

Збірна Росії з хокею. Джерело: РІА "Новости"

''Не робіть із людей ідіотів! Росіяни лише посміялися'': легенда спорту обурився через боягузтво міжнародної федерації

Міжнародну федерацію IIHF зобов’язали повернути РФ. Джерело: iihf.com

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"Я відкрито критикую IIHF уже понад чотири роки. Я навіть особисто казав віцепрезиденту Петру Бржізі, щоб вони перестали брехати людям і робити з них ідіотів! Не можна ж пояснювати відсутність російських команд якимись розпливчастими "ризиками для безпеки". Найгірше в такій нечесній відмовці – те, що вона зовсім не працює. Так і сталося. Ніхто в це не повірив – ані на мить. Росіяни лише посміялися. Зрештою навіть суд відкинув цю маячню. Їм слід було від самого початку говорити правду, а не вигадувати всілякі небилиці", – сказав Гашек.

''Не робіть із людей ідіотів! Росіяни лише посміялися'': легенда спорту обурився через боягузтво міжнародної федерації

Домінік Гашек. Джерело: X/Twitter Домініка Гашека

Нагадаємо, після вердикту CAS Міжнародна федерація хокею (IIHF) висловила незгоду з ним, а низка країн уже оголосила бойкот РФ. Відомо, що збірні Норвегії, Фінляндії, Чехії, Данії, Латвії та Швеції відмовилися грати з росіянами на чемпіонаті світу-2027. Господарка турніру Німеччина також виступила проти приїзду збірної РФ на турнір.

''Не робіть із людей ідіотів! Росіяни лише посміялися'': легенда спорту обурився через боягузтво міжнародної федерації

Українські вболівальники нагадали світу про сутність РФ. Джерело: УАФ

Як повідомляв OBOZ.UA, прем’єр-міністр Канади Марк Карні відкинув можливість участі росіян у молодіжному чемпіонаті світу, який відбудеться в його країні.

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