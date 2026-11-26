Колишній віцепрезидент Міжнародного союзу ковзанярів (ISU) Олександр Лакерник не вважає проблемою відмову фігуристки Каміли Валієвої виступити на чемпіонаті РФ. Спортсменка з Каназні, яка відбула дискваліфікацію за вживання допінгу й втратила допуск до міжнародних турнірів, виявилася неготовою до першості та знялася з неї.

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В інтерв’ю пропагандистському телеканалу "Матч ТВ" Лакерник висловив упевненість у тому, що Валієва в її нинішньому стані не була б конкурентоспроможною. Крім того, представник країни-агресорки зазначив, що фігуристка не проходила відбору на чемпіонат.

"Зараз це не така велика втрата, оскільки Каміла вже досить давно повноцінно не тренувалася з різних причин. Тому вона в будь-якому разі не готова виступати на чемпіонаті Росії. Не варто робити з цього проблему. Питання здоров’я – серйозна річ, а виходити на чемпіонат країни без належної підготовки було б неправильним рішенням. Навіть якби її допустили до змагань. Крім того, Валєєва не пройшла систему відбору й не брала участі в турнірах", – сказав Лакерник.

Нагадаємо, що в січні 2024 року Спортивний арбітражний суд у Лозанні (CAS) дискваліфікував Валєєву на чотири роки у справі про позитивну допінг-пробу, взяту напередодні Олімпіади-2022. Строк покарання завершився 25 грудня 2025 року, після чого фігуристка отримала "нейтральний статус".

Однак уже 5 вересня ISU відкликав відповідний допуск спортсменки до змагань, що призвело до її повного відсторонення від турнірів. Пізніше Валієва не стала подавати апеляцію до CAS на рішення про відсторонення. Крім того, у РФ заявили, що спортсменка пропустить усю серію Гран-прі сезону 2026/27.

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У лютому 2024-го Валєєва з’явилася на церемонії відкриття турніру "Ігри майбутнього" в Казані й сиділа на трибуні поруч із диктатором, що раніше викликало резонанс і закріпило за нею в мережі прізвисько "нова коханка Путіна".

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Крім того, у своєму Telegram-каналі вона опублікувала допис на підтримку законопроєкту про покарання за пошук "екстремістських" матеріалів у мережі. Також стало відомо про радикальний крок Валєєвої.