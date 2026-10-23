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"Не можемо вплинути": російська фігуристка поскаржилася, що замість тренувань сидить в укритті, де немає вікон

Олександр ЧекановОлександр Чеканов
Time to read1 хв
408
"Не можемо вплинути": російська фігуристка поскаржилася, що замість тренувань сидить в укритті, де немає вікон
Фурсова розповіла про тренування в Бєлгороді

Російська фігуристка Анастасія Фурсова, яка проживає в Бєлгороді, безглуздо поскаржилася на труднощі тренувань у прифронтовому місті. 17-річна спортсменка зазначила, що заняття відбуваються під час повітряних тривог, які часто тривають по кілька десятків хвилин.

Про це Фурсова розповіла в інтерв’ю порталу Sport24, не згадавши про причини своїх проблем. Фігуристка додала, що часто відчуває страх, а також повторила традиційні наративи мешканців країни-агресорки про те, що вони жодним чином не можуть вплинути на ситуацію.

''Не можемо вплинути'': російська фігуристка поскаржилася, що замість тренувань сидить в укритті, де немає вікон

Російські спортсмени на Z-концерті. Джерело: "Коммерсантъ"

''Не можемо вплинути'': російська фігуристка поскаржилася, що замість тренувань сидить в укритті, де немає вікон

Укриття в Бєлгороді. Джерело: РІА "Новости"

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"Ми живемо так уже чотири роки, звикли, хоча звикнути неможливо, але… як є. Коли лунають сирени ракетної або безпілотної небезпеки, ми йдемо до роздягалень, в укриття, де немає вікон. Часто замість тренування просто сидиш в укритті. Але ми – позитивні люди, не впадаємо у відчай, на ситуацію ж вплинути не можемо. У нас безпілотна небезпека точно щодня. І вранці, і вдень, і ввечері буває – станеться в один момент, і все… Завжди страшно, коли лунає сирена. Переживаєш, бо не знаєш, що може статися. Буває, що й поруч прилітало", – сказала Фурсова.

Раніше олімпійський чемпіон із фігурного катання Євген Плющенко наразився на критику після того, як посміявся з російських депутатів.

''Не можемо вплинути'': російська фігуристка поскаржилася, що замість тренувань сидить в укритті, де немає вікон

Анастасія Фурсова. Джерело: Sport24

''Не можемо вплинути'': російська фігуристка поскаржилася, що замість тренувань сидить в укритті, де немає вікон

Українські вболівальники нагадали світу про сутність РФ. Джерело: УАФ

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