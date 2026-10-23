''Не можемо вплинути'': російська фігуристка поскаржилася, що замість тренувань сидить в укритті, де немає вікон

Російська фігуристка Анастасія Фурсова, яка проживає в Бєлгороді, безглуздо поскаржилася на труднощі тренувань у прифронтовому місті. 17-річна спортсменка зазначила, що заняття відбуваються під час повітряних тривог, які часто тривають по кілька десятків хвилин.

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Про це Фурсова розповіла в інтерв’ю порталу Sport24, не згадавши про причини своїх проблем. Фігуристка додала, що часто відчуває страх, а також повторила традиційні наративи мешканців країни-агресорки про те, що вони жодним чином не можуть вплинути на ситуацію.

"Ми живемо так уже чотири роки, звикли, хоча звикнути неможливо, але… як є. Коли лунають сирени ракетної або безпілотної небезпеки, ми йдемо до роздягалень, в укриття, де немає вікон. Часто замість тренування просто сидиш в укритті. Але ми – позитивні люди, не впадаємо у відчай, на ситуацію ж вплинути не можемо. У нас безпілотна небезпека точно щодня. І вранці, і вдень, і ввечері буває – станеться в один момент, і все… Завжди страшно, коли лунає сирена. Переживаєш, бо не знаєш, що може статися. Буває, що й поруч прилітало", – сказала Фурсова.

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