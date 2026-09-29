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"Не хотів цього бачити": російський чемпіон світу заявив, що йому було соромно під час бою Усика

Олександр Чеканов
Олександр Чеканов
Time to read2 хв
icon 2,7 т.
"Не хотів цього бачити": російський чемпіон світу заявив, що йому було соромно під час бою Усика
Туйнов висловився про бій Усика та Верховена

Чемпіон світу з кікбоксингу, а також боксер і боєць на кулаках Владислав Туйнов безглуздо висміяв Ріко Верхувена (1-1, 1 КО) за його поєдинок проти Олександра Усика (25-0, 16 КО). Росіянин назвав дії в рингу нідерландського суперника українця ганебними та безглуздими.

Про це Туйнов заявив в інтерв’ю порталу MMA.Metaratings.ru. Представник країни-агресорки при цьому додав, що саме це дозволило Верхувену створити чимало проблем Усику, хоча саме український суперчемпіон контролював ситуацію в рингу та диктував свої умови.

''Не хотів цього бачити'': російський чемпіон світу заявив, що йому було соромно під час бою Усика

Усик вийшов у образі гладіатора

''Не хотів цього бачити'': російський чемпіон світу заявив, що йому було соромно під час бою Усика

Ріко Верховен

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"Мені було соромно за боксерські навички Ріко Верхувена. Хотілося заплющити очі й не бачити цього. Але він узагалі великий молодець, що зміг вийти та провести такий конкурентний поєдинок проти Олександра Усика. Мені здається, чимось нестандартним, десь незручним – і видно, що він з іншого виду спорту – він створив багато проблем Олександру. Олександр диктував йому умови: де він має перебувати в рингу, коли його підштовхували канати, він створював можливості, щоб вийти, закрутити в центр, встановити контроль, утримувати на передній руці. Перебіг бою повністю диктував Усик", – сказав Туйнов.

Нагадаємо, Усик переміг Верхувена технічним нокаутом в 11-му раунді в бою, який відбувся в травні цього року. Після поєдинку українець відмовився від усіх чемпіонських поясів.

''Не хотів цього бачити'': російський чемпіон світу заявив, що йому було соромно під час бою Усика

Владислав Туйнов

Джерело: Instagram Владислава Туйнова

''Не хотів цього бачити'': російський чемпіон світу заявив, що йому було соромно під час бою Усика

Усик переміг нокаутом

Як повідомляв OBOZ.UA, нещодавно російський супертяж Артем Сусленков безглуздо кинув виклик Олександру Усику зі словами "без політики, без лозунгів і без зайвих розмов". Сам наш співвітчизник ніяк не відреагував на заяву росіянина. Український чемпіон продовжує підготовку до свого прощального бою у США, який попередньо планують провести у 2027 році. Серед імовірних суперників називають колишнього чемпіона світу Деонтея Вайлдера.

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