Футболіст збірної України Михайло Мудрик різко відповів користувачам, які критикують його інтерв’ю журналісту Дмитру Гордону. У коментарі під публікацією українського фітнес-тренера Олександра Крися в соціальній мережі Threads вінгер назвав незадоволених одним образливим словом.

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Крися виступив на захист футболіста й звернувся до тих, хто залишав негативні відгуки про його розмову з Гордоном. Тренер нагадав, що Мудрик уже увійшов в історію українського футболу, а також зазначив, що гравець зараз переживає непростий період.

"Чому ви такі злі? Людина ВЖЕ увійшла в історію українського футболу! Чувак – машина! Йому зараз зовсім не солодко. Якби ви сиділи на двогодинному інтерв’ю у Гордона, ви б наробили набагато більше ляпів!!! Ви ж це розумієте? Чому стільки хейту?" – написав Крись.

Мудрик відреагував на це повідомлення і не став стримувати висловлювань.

"Тому що й*банати, кожен бачить те, що хоче побачити", – відповів 25-річний футболіст.

Як повідомляв OBOZ.UA, в інтерв’ю Дмитру Гордону Михайло Мудрик звинуватив збірну України в недостатньому контролі за прийомом препаратів футболістами.

Також футболіст розкритикував УАФ за відсутність необхідної підтримки під час допінгового розслідування. Крім того, Мудрик висловився про Володимира Зеленського і власника "Шахтаря" Ріната Ахметова.

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Президент УАФ відкинув претензії футболіста й назвав їх наклепом. За словами Андрія Шевченка, асоціація виконувала прохання "Челсі" не надавати гравцеві медикаменти, а на зборах були присутні два особисті фахівці Мудрика. Андрій Миколайович зажадав від футболіста довести свої звинувачення або публічно вибачитися.

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