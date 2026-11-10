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Названо транслятора матчі збірної України у відборі на жіночий Євробаскет-2027

Олександр ЧекановОлександр Чеканов
Time to read1 хв
195
Названо транслятора матчі збірної України у відборі на жіночий Євробаскет-2027
Жіноча збірна України з баскетболу

Жіноча національна збірна України стартує на другому етапі кваліфікації Євробаскету-2027. Нагадаємо, у другому раунді кваліфікації Євробаскету-2027 жіноча збірна України виступить у групі М разом із Францією, Великою Британією та Люксембургом.

У листопаді команди проведуть матчі першого кола, а в лютому 2027 року зіграють у другому колі.

Спочатку наша команд зіграє дві виїзні гри проти Люксембурга та Великої Британії. Свій номінально домашній матч проти Франції збірна України зіграє в Ризі, Латвія, у залі Komandu sporta spēļu halle. Гра відбудеться 17 листопада о 15:00 за київським часом (квитки тут).

До фінальної частини чемпіонату Європи-2027 вийдуть по дві найкращі збірні з кожної групи.

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Календар матчів жіночої збірної України у листопаді:

11 листопада, 20:00. Люксембург – Україна (Люксембург);

14 листопада, 18:00. Велика Британія – Україна (Манчестер, Велика Британія);

17 листопада, 15:00. Україна – Франція (Рига, Латвія).

Всі три поєдинки національної команди у листопаді у відборі на жіночий Євробаскет-2027 транслюватиме ексклюзивно "Київстар ТБ".

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