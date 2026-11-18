Міжнародне агентство з тестування (ITA) оголосило про тимчасове відсторонення Камілі Конотоп після позитивного допінг-тесту. У пробі української важкоатлетки, взятій у позазмагальний період, виявили дві заборонені речовини з класу анаболічних стероїдів.

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Як повідомило ITA 18 листопада 2026 року, допінг-пробу в 25-річної спортсменки взяли 7 вересня. Лабораторний аналіз проби "А" виявив екзогенний тестостерон і андростендіол (адіол). Обидві речовини внесені до забороненого списку Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) і належать до класу анаболічних андрогенних стероїдів.

Ці препарати заборонені як під час змагань, так і в позазмагальний період. Їх застосування може сприяти збільшенню м’язової маси та силових показників.

Конотоп має право вимагати розкриття та дослідження проби "Б". Якщо контрольний аналіз підтвердить первинний результат або спортсменка відмовиться від його проведення, порушення антидопінгових правил вважатиметься встановленим.

Крім того, українська важкоатлетка може оскаржити рішення про тимчасове відсторонення та надати пояснення щодо виявлених в організмі речовин.

У разі підтвердження порушення їй може загрожувати дискваліфікація строком до чотирьох років. Таке покарання може позбавити Конотоп можливості виступити на Олімпійських іграх 2028 року в Лос-Анджелесі.

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Каміла Конотоп вважається найтитулованішою важкоатлеткою України сучасності. Вона ділить лідерство за кількістю континентальних перемог з Іриною Дехою, але переважає її за кількістю медалей дорослого чемпіонату світу та стабільністю виступів на Олімпіадах.

Каміла чотири рази вигравала чемпіонат Європи в абсолютній категорії: у 2021, 2023 і 2024 роках, а також у квітні 2026-го, коли здобула титул у ваговій категорії до 58 кг.

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У 2023 році українка стала срібною призеркою чемпіонату світу. На Олімпійських іграх у Токіо у 2021 році вона посіла п’яте місце, а на Іграх у Парижі у 2024-му також представляла збірну України, але залишилася без нагороди.

Конотоп заявила на першу спробу в ривку найвищу вагу серед усіх учасників – 104 кг. При цьому Каміла сильно пошкодила задню поверхню стегна.