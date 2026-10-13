Найтитулованіша гімнастка Росії зі сльозами поскаржилася на ''нелюдське ставлення'' до росіян, і зажадала ''поваги'' через недопуск на чемпіонат світу. Відео

Олімпійська чемпіонка Ангеліна Мельникова підтвердила, що не отримала візу для участі в чемпіонаті світу зі спортивної гімнастики в Нідерландах. Спортсменка розповіла про психологічний тиск через тривале очікування документів і розкритикувала рішення, яке, за її словами, торкнулося також двох інших російських гімнасток.

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Мельникова повідомила, що російська делегація зіткнулася з проблемами під час оформлення віз. За її словами, перші документи інші учасники отримали напередодні, тоді як паспорти трьох гімнасток продовжували затримувати. Разом із Мельниковою на дозвіл на в’їзд чекали Колмикова та Стунова.

Гімнастка розповіла, що через напругу їй не вдалося завершити тренування на звичному рівні. Після виконання трьох вправ у неї не залишилося сил на четверту. У розмові з тренерами Мельникова пов’язала труднощі з браком психологічного настрою.

Вона виступила проти обмежень, які, на її думку, виникають через змішування спорту та політики.

"Для мене спорт – це єдина платформа, де можна перемогти справді чесно", – зазначила гімнастка. Вона підкреслила, що результат на змаганнях має залежати від підготовки та виконаної роботи спортсмена.

Найбільше обурення у Мельникової викликало те, що російські гімнастки, за її словами, пройшли офіційний відбір на чемпіонат світу через чемпіонат Європи. Спортсменка зазначила, що команда завоювала право виступити на турнірі, однак зіткнулася з перешкодами під час оформлення документів.

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"Це просто якесь нелюдське, як на мене, ставлення", – заявила Мельникова. Вона додала, що затримка з візами деморалізує команду, оскільки решта учасників уже прибули на місце проведення чемпіонату й розпочали тренування.

"Хочеться, щоб усе було чесно, справедливо і щоб тебе поважали як команду, одну з найсильніших команд у світі зі спортивної гімнастики", – заявила Мельникова.

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Останні слова гімнастка промовляла зі сльозами на очах. Вона зізналася, що їй хочеться плакати, а через ставлення до спортсменок у неї вже зникло бажання їхати на чемпіонат світу, навіть якщо візи зрештою видадуть.

"Ти вже навіть через те, що над тобою так знущаються, сам їхати не хочеш. А який у цьому сенс?" – сказала Мельникова, зазначивши, що решта учасників уже перебувають на місці змагань і тренуються.

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Мельникова вважається найбільш титулованою діючою російською гімнасткою. На її рахунку чотири олімпійські медалі, включаючи одну золоту, а також 11 нагород чемпіонатів світу, три з яких – найвищого ґатунку.

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В історії російської спортивної гімнастики після 1991 року за кількістю титулів її випереджають Світлана Хоркіна та Алія Мустафіна, які завершили кар'єру. Обидві завоювали по сім олімпійських медалей, у тому числі по дві золоті. На чемпіонатах світу Хоркіна виграла 20 нагород, дев'ять із них – золоті, а Мустафіна отримала 12 медалей, у тому числі три золоті.

Мельникова також опинилася в центрі уваги через свою політичну діяльність у Росії. Гімнастка брала участь у праймеріз партії "Єдина Росія" та знімалася в політизованій рекламі.