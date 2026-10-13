Найтитулованіша гімнастка Росії зі сльозами поскаржилася на ''нелюдське ставлення'' до росіян, і зажадала ''поваги'' через недопуск на чемпіонат світу. Відео

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Гарячі теми
У Ростові спалахнула пожежа на території крупного металургійного заводу: усі подробиці. Фото і відеоУ Ростові спалахнула пожежа на території крупного металургійного заводу: усі подробиці. Фото і відео"Будуть хороші рішення на цьому тижні": Зеленський озвучив амбітну мету щодо переговорних кластерів ЄС для України. Відео"Будуть хороші рішення на цьому тижні": Зеленський озвучив амбітну мету щодо переговорних кластерів ЄС для України. ВідеоЯк одіозний "Шутерс" Баленка став юридичним "монстром"Депутат "роздув" площу нерухомості в Києві з 55 до 1000 кв.м: як одіозний "Шутерс" Баленка став юридичним "монстром"Ілюстрація - сумна літня жінка зі смартфоном в рукахЗ 00:00 14 жовтня мобільний оператор змінить вартість тарифів: кому доведеться платити більшеІлюстрація - жінка в супермакетіПопулярний овоч подорожчав утричі: як змінилися ціни на продукти в УкраїніУ Кремлі сказали, коли може відбутись наступний раунд "консультацій" США та РФ: про Україну теж згадалиУ Кремлі сказали, коли може відбутись наступний раунд "консультацій" США та РФ: про Україну теж згадалиУ Києві російський дрон влучив у офісну будівлю на рівні 6 поверху: що відомо про наслідкиУ Києві російський дрон влучив у офісну будівлю на рівні 6 поверху: що відомо про наслідкиДжошуа – Ф'юрі: дата та час початку, прогноз, де дивитися та на якому каналі трансляція боюДжошуа – Ф'юрі: дата та час початку, прогноз, де дивитися та на якому каналі трансляція боюРаптово помер переможець "Ліги сміху" Олександр "Веня" Венедчук: йому було 32 рокиРаптово помер переможець "Ліги сміху" Олександр "Веня" Венедчук: йому було 32 роки"Це радше сорочка для шлюбної ночі": весільна сукня Олени Шоптенко з екстремально глибоким декольте та незвичною фатою розділила мережу"Це радше сорочка для шлюбної ночі": весільна сукня Олени Шоптенко з екстремально глибоким декольте та незвичною фатою розділила мережу

Найтитулованіша гімнастка Росії зі сльозами поскаржилася на "нелюдське ставлення" до росіян, і зажадала "поваги" через недопуск на чемпіонат світу. Відео

Максим ІншаковМаксим Іншаков
Time to read2 хв
icon 468
Найтитулованіша гімнастка Росії зі сльозами поскаржилася на "нелюдське ставлення" до росіян, і зажадала "поваги" через недопуск на чемпіонат світу. Відео
Спортсменка записала короткий відеоблог про те, що з нею сталося

Олімпійська чемпіонка Ангеліна Мельникова підтвердила, що не отримала візу для участі в чемпіонаті світу зі спортивної гімнастики в Нідерландах. Спортсменка розповіла про психологічний тиск через тривале очікування документів і розкритикувала рішення, яке, за її словами, торкнулося також двох інших російських гімнасток.

Мельникова повідомила, що російська делегація зіткнулася з проблемами під час оформлення віз. За її словами, перші документи інші учасники отримали напередодні, тоді як паспорти трьох гімнасток продовжували затримувати. Разом із Мельниковою на дозвіл на в’їзд чекали Колмикова та Стунова.

Найтитулованіша гімнастка Росії зі сльозами поскаржилася на ''нелюдське ставлення'' до росіян, і зажадала ''поваги'' через недопуск на чемпіонат світу. Відео

Шойгу та Мельникова. Джерело: РІА Новини

Гімнастка розповіла, що через напругу їй не вдалося завершити тренування на звичному рівні. Після виконання трьох вправ у неї не залишилося сил на четверту. У розмові з тренерами Мельникова пов’язала труднощі з браком психологічного настрою.

Читайте також
Олександр ЧекановОлександр Чеканов
icon 7,2 т.
Де дивитися Дюбуа – Вордлі 2: дата та час початку, на якому каналі трансляція бою
icon 7,2 т.
Де дивитися Дюбуа – Вордлі 2: дата та час початку, на якому каналі трансляція бою
Максим ІншаковМаксим Іншаков
icon 6,3 т.
Нідерланди не пустили найтитулованішу гімнастку Росії на чемпіонат світу
icon 6,3 т.
Нідерланди не пустили найтитулованішу гімнастку Росії на чемпіонат світу
Максим ІншаковМаксим Іншаков
icon 3,7 т.
Двома м'ячами. У Китаї забитий "найнеймовірніший гол в історії футболу". Відео
icon 3,7 т.
Двома м'ячами. У Китаї забитий "найнеймовірніший гол в історії футболу". Відео

Вона виступила проти обмежень, які, на її думку, виникають через змішування спорту та політики.

"Для мене спорт – це єдина платформа, де можна перемогти справді чесно", – зазначила гімнастка. Вона підкреслила, що результат на змаганнях має залежати від підготовки та виконаної роботи спортсмена.

Найтитулованіша гімнастка Росії зі сльозами поскаржилася на ''нелюдське ставлення'' до росіян, і зажадала ''поваги'' через недопуск на чемпіонат світу. Відео

Ангеліна Мельникова. Джерело: Кадр із відео

Найбільше обурення у Мельникової викликало те, що російські гімнастки, за її словами, пройшли офіційний відбір на чемпіонат світу через чемпіонат Європи. Спортсменка зазначила, що команда завоювала право виступити на турнірі, однак зіткнулася з перешкодами під час оформлення документів.

Найтитулованіша гімнастка Росії зі сльозами поскаржилася на ''нелюдське ставлення'' до росіян, і зажадала ''поваги'' через недопуск на чемпіонат світу. Відео

Мельникова розплакалася. Джерело: Кадр із відео

"Це просто якесь нелюдське, як на мене, ставлення", – заявила Мельникова. Вона додала, що затримка з візами деморалізує команду, оскільки решта учасників уже прибули на місце проведення чемпіонату й розпочали тренування.

"Хочеться, щоб усе було чесно, справедливо і щоб тебе поважали як команду, одну з найсильніших команд у світі зі спортивної гімнастики", – заявила Мельникова.

Останні слова гімнастка промовляла зі сльозами на очах. Вона зізналася, що їй хочеться плакати, а через ставлення до спортсменок у неї вже зникло бажання їхати на чемпіонат світу, навіть якщо візи зрештою видадуть.

"Ти вже навіть через те, що над тобою так знущаються, сам їхати не хочеш. А який у цьому сенс?" – сказала Мельникова, зазначивши, що решта учасників уже перебувають на місці змагань і тренуються.

Найтитулованіша гімнастка Росії зі сльозами поскаржилася на ''нелюдське ставлення'' до росіян, і зажадала ''поваги'' через недопуск на чемпіонат світу. Відео

Ангеліна Мельникова. Джерело: Кадр із відео

Мельникова вважається найбільш титулованою діючою російською гімнасткою. На її рахунку чотири олімпійські медалі, включаючи одну золоту, а також 11 нагород чемпіонатів світу, три з яких – найвищого ґатунку.

Найтитулованіша гімнастка Росії зі сльозами поскаржилася на ''нелюдське ставлення'' до росіян, і зажадала ''поваги'' через недопуск на чемпіонат світу. Відео

Ангеліна Мельникова. Джерело: ФГР

В історії російської спортивної гімнастики після 1991 року за кількістю титулів її випереджають Світлана Хоркіна та Алія Мустафіна, які завершили кар'єру. Обидві завоювали по сім олімпійських медалей, у тому числі по дві золоті. На чемпіонатах світу Хоркіна виграла 20 нагород, дев'ять із них – золоті, а Мустафіна отримала 12 медалей, у тому числі три золоті.

Найтитулованіша гімнастка Росії зі сльозами поскаржилася на ''нелюдське ставлення'' до росіян, і зажадала ''поваги'' через недопуск на чемпіонат світу. Відео

Мельникова і Путін. Джерело: Вікіпедія

Мельникова також опинилася в центрі уваги через свою політичну діяльність у Росії. Гімнастка брала участь у праймеріз партії "Єдина Росія" та знімалася в політизованій рекламі.

Найтитулованіша гімнастка Росії зі сльозами поскаржилася на ''нелюдське ставлення'' до росіян, і зажадала ''поваги'' через недопуск на чемпіонат світу. Відео

Ангеліна Мельникова. Джерело: Воронезькі новини

Схожі теми
Спортивна гімнастикаАнгеліна МельниковаАнгеліна Мельникова
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись