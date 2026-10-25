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Найкрасивіша спортсменка України зробила відверте зізнання про своє тіло перед стартом сезону

Максим ІншаковМаксим Іншаков
Time to read1 хв
267
Найкрасивіша спортсменка України зробила відверте зізнання про своє тіло перед стартом сезону
Вона тренується в Києві й поступово набирає форму після перерви

Українська стрибунка у висоту Юлія Левченко відновила тренування після завершення літнього сезону та відпустки. За словами уродженки Бахмута, яку вважають найкрасивішою спортсменкою нашої країни, після відпочинку їй довелося заново звикати до навантажень, оскільки за час перерви тіло відвикло від тренувального процесу.

Зараз Юлія готується до зимової частини наступного сезону. Вона тренується в Києві та поступово набирає форму після перерви.

"Уже тренуюся два з половиною тижні. Поступово вийшла з відпочинку. Було важко: тіло все забуває. Зараз продовжимо підготовку в Києві. Настрій хороший, бойовий. Треба нагуляти апетит до змагального сезону: більше працювати, але без думок про майбутні старти", – зазначила 28-річна стрибунка в інтерв’ю "Суспільне".

Найкрасивіша спортсменка України зробила відверте зізнання про своє тіло перед стартом сезону

Юлія Левченко. Джерело: instagram.com/levchenkou

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Сезон-2026 став одним із найуспішніших у кар’єрі Левченко. Вона здобула "срібло" чемпіонату світу в приміщенні, а також виграла етап Діамантової ліги в китайському Сямені, де виборола "золото".

Однак літня частина року минула для української спортсменки не без проблем. У червні вона дістала побутову травму і майже на два місяці випала зі змагального графіка. Після відновлення Левченко виступила на чотирьох турнірах, але на жодному з них не піднялася на п’єдестал.

Найкрасивіша спортсменка України зробила відверте зізнання про своє тіло перед стартом сезону

Юлія Левченко пропустила змагання через травму. Джерело: instagram.com/levchenkou

Останнім міжнародним стартом сезону став Абсолютний чемпіонат світу, у якому брали участь три українські стрибунки у висоту: Ярослава Магучих, Юлія Левченко та Ірина Геращенко. Левченко завершила змагання на шостому місці, подолавши планку на висоті 1,86 метра.

Найкрасивіша спортсменка України зробила відверте зізнання про своє тіло перед стартом сезону

Юлія Левченко. Джерело: instagram.com/levchenkou

Спортсменка також підбила підсумки відновлення після травми. За її словами, повернення до змагань допомогло переконатися, що вона готова продовжувати виступи.

"Так, відновилася. Відчула це, коли вийшла на змагання після травми. Дуже сумнівалася і боялася, але всі сказали, що вже можна. Це спрацювало. Усі питання минулого сезону закриті, можна сміливо йти в наступний", – заявила Левченко.

Найкрасивіша спортсменка України зробила відверте зізнання про своє тіло перед стартом сезону

Юлія Левченко. Джерело: instagram.com/levchenkou

Тепер українська стрибунка продовжує підготовку до зимового сезону. Після перерви вона вже повернулася до тренувань і має намір поступово збільшувати навантаження.

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