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Найкращий футболіст збірної України відмовився виступати в Україні й поїхав за кордон

Максим ІншаковМаксим Іншаков
Time to read2 хв
1,6 т.
Найкращий футболіст збірної України відмовився виступати в Україні й поїхав за кордон
Гравець підписав контракт з іноземним клубом

Олексій Гуцуляк визначився з продовженням кар’єри після чотирьох місяців без клубу. 28-річний вінгер збірної України підписав дворічний контракт із казахстанським "Ордабаси", відмовившись від продовження виступів в українському чемпіонаті.

Про перехід 11 листопада оголосила пресслужба клубу із Шимкента. Гуцуляк приєднався до нової команди як вільний агент після відходу з житомирського "Полісся" влітку 2026 року. У Казахстані українець виступатиме під сьомим номером.

Найкращий футболіст збірної України відмовився виступати в Україні й поїхав за кордон

Гуцуляк перейшов до Ордабаси. Джерело: https://www.instagram.com/fc__ordabasy

Рішення продовжити кар’єру за кордоном футболіст ухвалив ще після завершення попереднього сезону. Попри інтерес з боку українських клубів і можливість залишитися в УПЛ, Гуцуляк не став продовжувати угоду з "Поліссям". Пріоритетом для нього були виступи в іноземному чемпіонаті.

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Найкращий футболіст збірної України відмовився виступати в Україні й поїхав за кордон

Олексій Гуцуляк

На початку листопада менеджер футболіста Олег Авдиш підтвердив, що повернення в український футбол практично виключене. В інтерв’ю виданню "Український футбол" він заявив: "На 99% Гуцуляк продовжить кар’єру за кордоном".

Найкращий футболіст збірної України відмовився виступати в Україні й поїхав за кордон

Олексій Гуцуляк і Віталій Миколенко. Джерело: УАФ

Варіантів для продовження кар’єри в українця було кілька. За інформацією менеджера "Ордабаси" Бейбіта Алібекова, інтерес до вінгера виявляли італійський "Удінезе" та бельгійський "Андерлехт". Також у футболіста були пропозиції з чемпіонатів США та Японії. Серед інших варіантів згадувалися клуби Близького Сходу.

Найкращий футболіст збірної України відмовився виступати в Україні й поїхав за кордон

Збірна України з футболу

У підсумку Гуцуляк зупинився на казахстанському клубі. За словами Алібекова, одним із чинників вибору було бажання українця отримати провідну роль у новій команді, а не боротися за місце у складі як гравець ротації.

Для Гуцуляка "Ордабаси" стане першим закордонним клубом на дорослому рівні. У 2016 році він перебував у системі іспанського "Вільярреала", однак основну частину професійної кар’єри провів в Україні, виступаючи за "Карпати", "Десну", "Дніпро-1" і "Полісся".

Найкращий футболіст збірної України відмовився виступати в Україні й поїхав за кордон

Олексій Гуцуляк із президентом ФК "Полісся". Джерело: instagram.com/alexeygutsuliak/

В українській Прем’єр-лізі вінгер зіграв 226 матчів, забив 52 м’ячі та віддав 32 результативні передачі. За національну збірну він дебютував у 2024 році. На його рахунку 16 матчів і шість голів.

Найкращий футболіст збірної України відмовився виступати в Україні й поїхав за кордон

Олексій Гуцуляк. Джерело: instagram.com/alexeygutsuliak/

У 2025 році Гуцуляк став найкращим бомбардиром збірної України, забивши п’ять м’ячів у дев’яти матчах. Однак тривала перерва без ігрової практики в клубі позначилася на його становищі в національній команді: восени 2026 року футболіст не отримав виклику на матчі збірної.

Найкращий футболіст збірної України відмовився виступати в Україні й поїхав за кордон

Олексій Гуцуляк. Джерело: instagram.com/alexeygutsuliak/

Офіційний дебют українця за "Ордабаси" відбудеться не раніше березня 2027 року. Сезон у чемпіонаті Казахстану вже завершився, тож до початку наступного чемпіонату Гуцуляк зможе готуватися до виступів за нову команду.

Найкращий футболіст збірної України відмовився виступати в Україні й поїхав за кордон

Олексій Гуцуляк. Джерело: instagram.com/alexeygutsuliak/

Гуцуляк минулого року забив п’ять голів і віддав дві результативні передачі в дев’яти матчах за національну збірну України, ставши її найкращим бомбардиром.

Найкращий футболіст збірної України відмовився виступати в Україні й поїхав за кордон

Гуцуляк – найкращий бомбардир збірної України у 2025 році. Джерело: "Взбірна"

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