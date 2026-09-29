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"Найдивніше фото в історії спорту" набрало 620 000 переглядів за добу

Максим Іншаков
Максим Іншаков
Time to read3 хв
icon 1,2 т.
"Найдивніше фото в історії спорту" набрало 620 000 переглядів за добу
Кадр став вірусним у мережі

Фотографія з церемонії нагородження чемпіонату світу з велоспорту в Монреалі несподівано стала вірусною в соціальних мережах. Головним об’єктом обговорення став новий чемпіон світу Брендон Макналті, чий зовнішній вигляд на подіумі викликав тисячі коментарів і жартів користувачів.

Після перемоги в груповій гонці чемпіонату світу американський велогонщик опинився в центрі уваги не лише завдяки спортивному досягненню. Знімок з церемонії нагородження, на якому 28-річний спортсмен стоїть поруч із Майклом Меттьюсом і Матьє ван дер Пулом, стрімко поширився в інтернеті й за добу набрав понад 620 тисяч переглядів.

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''Найдивніше фото в історії спорту'' набрало 620 000 переглядів за добу

Фото Брендона Макналті набрало 620 000 переглядів

Джерело: x.com/ardillawer

Користувачів здивувало те, що Макналті на фото виглядає значно старшим за свій вік. У коментарях з’явилися десятки мемів і жартів. Багато хто відзначав, що срібний призер Меттьюс і володар "бронзи" ван дер Пул на тлі американця виглядають помітно молодшими, незважаючи на те, що самі старші за чемпіона. Дехто називав таке перетворення "найнезвичайнішим в історії спорту".

''Найдивніше фото в історії спорту'' набрало 620 000 переглядів за добу

Трійка призерів

Причиною незвичайного зовнішнього вигляду спортсмена фахівці та вболівальники називають одразу кілька факторів. Перш за все, йдеться про колосальне фізичне навантаження. Учасники чемпіонату світу провели на дистанції понад шість годин, подолавши 273,4 кілометра складним маршрутом. Після фінішу Макналті розповідав, що був повністю виснажений і відчував сильні судоми.

''Найдивніше фото в історії спорту'' набрало 620 000 переглядів за добу

Брендон Макналті на фініші

Додаткову роль відіграла зміна іміджу. Незадовго до чемпіонату світу американець освітлив волосся після програного спору своєму партнеру по команді UAE Team Emirates XRG Тадею Погачару. Світлий колір волосся, вуса та особливості зачіски візуально додали спортсмену значно більше років.

''Найдивніше фото в історії спорту'' набрало 620 000 переглядів за добу

Брендон Макналті

Крім того, у велосипедиста є дерматологічні проблеми, які стали більш помітними після тривалого перебування на сонці, впливу вітру та серйозних навантажень. На підсумковому зображенні всі ці фактори наклалися один на одного, створивши незвичайний ефект.

''Найдивніше фото в історії спорту'' набрало 620 000 переглядів за добу

Брендон Макналті на полі перемоги

Ще однією обставиною став важкий сезон. Протягом року Макналті переніс шлункову інфекцію, а влітку потрапив у ДТП незадовго до старту "Тур де Франс". Наслідки цих подій також могли позначитися на його зовнішньому вигляді.

Незважаючи на обговорення фотографії, головним підсумком чемпіонату світу залишається спортивний результат американця. 27 вересня в Монреалі Макналті здійснив вирішальну атаку за 33 кілометри до фінішу й утримав перевагу до кінця дистанції, завоювавши титул чемпіона світу в груповій гонці.

''Найдивніше фото в історії спорту'' набрало 620 000 переглядів за добу

Брендон Макналті виграв ЧС

Цей успіх став історичним для велоспорту США. Макналті став першим американським гонщиком за 33 роки, якому вдалося виграти чемпіонат світу в цій дисципліні. Тепер спортсмен виступатиме у райдужній майці чемпіона світу на заключних класичних гонках сезону в Італії.

''Найдивніше фото в історії спорту'' набрало 620 000 переглядів за добу

Брэндон Макналти зі своєю нареченою

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