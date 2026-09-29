Фотографія з церемонії нагородження чемпіонату світу з велоспорту в Монреалі несподівано стала вірусною в соціальних мережах. Головним об’єктом обговорення став новий чемпіон світу Брендон Макналті, чий зовнішній вигляд на подіумі викликав тисячі коментарів і жартів користувачів.

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Після перемоги в груповій гонці чемпіонату світу американський велогонщик опинився в центрі уваги не лише завдяки спортивному досягненню. Знімок з церемонії нагородження, на якому 28-річний спортсмен стоїть поруч із Майклом Меттьюсом і Матьє ван дер Пулом, стрімко поширився в інтернеті й за добу набрав понад 620 тисяч переглядів.

Користувачів здивувало те, що Макналті на фото виглядає значно старшим за свій вік. У коментарях з’явилися десятки мемів і жартів. Багато хто відзначав, що срібний призер Меттьюс і володар "бронзи" ван дер Пул на тлі американця виглядають помітно молодшими, незважаючи на те, що самі старші за чемпіона. Дехто називав таке перетворення "найнезвичайнішим в історії спорту".

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Причиною незвичайного зовнішнього вигляду спортсмена фахівці та вболівальники називають одразу кілька факторів. Перш за все, йдеться про колосальне фізичне навантаження. Учасники чемпіонату світу провели на дистанції понад шість годин, подолавши 273,4 кілометра складним маршрутом. Після фінішу Макналті розповідав, що був повністю виснажений і відчував сильні судоми.

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Додаткову роль відіграла зміна іміджу. Незадовго до чемпіонату світу американець освітлив волосся після програного спору своєму партнеру по команді UAE Team Emirates XRG Тадею Погачару. Світлий колір волосся, вуса та особливості зачіски візуально додали спортсмену значно більше років.

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Крім того, у велосипедиста є дерматологічні проблеми, які стали більш помітними після тривалого перебування на сонці, впливу вітру та серйозних навантажень. На підсумковому зображенні всі ці фактори наклалися один на одного, створивши незвичайний ефект.

Ще однією обставиною став важкий сезон. Протягом року Макналті переніс шлункову інфекцію, а влітку потрапив у ДТП незадовго до старту "Тур де Франс". Наслідки цих подій також могли позначитися на його зовнішньому вигляді.

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Незважаючи на обговорення фотографії, головним підсумком чемпіонату світу залишається спортивний результат американця. 27 вересня в Монреалі Макналті здійснив вирішальну атаку за 33 кілометри до фінішу й утримав перевагу до кінця дистанції, завоювавши титул чемпіона світу в груповій гонці.

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Цей успіх став історичним для велоспорту США. Макналті став першим американським гонщиком за 33 роки, якому вдалося виграти чемпіонат світу в цій дисципліні. Тепер спортсмен виступатиме у райдужній майці чемпіона світу на заключних класичних гонках сезону в Італії.

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