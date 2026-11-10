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Навколо повернення Росії у світовий хокей спалахнув новий скандал: Москву запідозрили у підкупі суддів

Олександр ЧекановОлександр Чеканов
Time to read1 хв
2,3 т.
Навколо повернення Росії у світовий хокей спалахнув новий скандал: Москву запідозрили у підкупі суддів
Росія зіткнулася з бойкотом

Спортивний арбітражний суд у Лозанні (CAS) опинився у скандальній ситуації після того, як видав постанову для Міжнародної федерації хокею (IIHF) щодо негайного повернення Росії. Через кілька днів після ухвалення рішення стало відомо, що двоє суддів, які затвердили документ, напередодні засідання відвідували Москву.

Про це повідомляє видання Inside Paradeplatz. Йдеться про голову колегії CAS у російській справі італійця Джуліо Палермо та ще одного суддю Ісмаїла Саліма з Єгипту. Обидва до того, як їх призначили розглядати апеляцію РФ в IIHF, відвідали Москву, де були присутні на конгресах з міжнародного арбітражу в травні-2025 та вересні нинішнього року й були прийняті з "показовою гостинністю".

Навколо повернення Росії у світовий хокей спалахнув новий скандал: Москву запідозрили у підкупі суддів

Росія зіткнулася з бойкотом у хокеї

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Навколо повернення Росії у світовий хокей спалахнув новий скандал: Москву запідозрили у підкупі суддів

Хокеїсти збірної Росії

Ця інформація поставила під сумнів незалежність і неупередженість рішення CAS. Водночас у самому суді рішуче відкидають будь-які звинувачення в конфлікті інтересів. Однак відомо, що в Лозанні кілька суддів уже висловили готовність подати у відставку через скандал.

Нагадаємо, що вердикт CAS викликав вкрай негативну реакцію провідних національних команд. Багато з них оголосили, що не виходитимуть на лід у матчах з агресорами.

Навколо повернення Росії у світовий хокей спалахнув новий скандал: Москву запідозрили у підкупі суддів

Українські вболівальники нагадали світу про сутність РФ. Джерело: УАФ

Навколо повернення Росії у світовий хокей спалахнув новий скандал: Москву запідозрили у підкупі суддів

Путін грає в хокей.

Як повідомляв OBOZ.UA, влада Канади категорично заявила про неможливість приїзду до країни російських хокеїстів для участі в молодіжному чемпіонаті світу.

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