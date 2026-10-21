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"Навіщо він взагалі потрібен?" У Росії виступили з вимогою у справі "нової коханки Путіна" у фігурному катанні

Олександр ЧекановОлександр Чеканов
Time to read1 хв
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"Навіщо він взагалі потрібен?" У Росії виступили з вимогою у справі "нової коханки Путіна" у фігурному катанні
Валієва не виступає на міжнародних турнірах

Президент Федерації фігурного катання Росії (ФФККР) Антон Сіхарулідзе зажадав від Міжнародного союзу ковзанярів (ISU) скасувати саме поняття так званого нейтрального статусу. Чемпіон Олімпійських ігор 2002 року висловив безглузду думку про те, що немає жодних підстав для санкцій щодо Каміли Валієвої та інших лідерів збірної РФ.

Про це Сіхарулідзе заявив в інтерв’ю підконтрольному Кремлю виданню "Комерсант". За словами поплічника диктаторського режиму Володимира Путіна, Валієва, яка відбула дискваліфікацію за вживання допінгу, була нібито несправедливо позбавлена права виступати на міжнародних змаганнях.

''Навіщо він взагалі потрібен?'' У Росії виступили з вимогою у справі ''нової коханки Путіна'' у фігурному катанні

Каміла Валієва на Олімпіаді-2022. Джерело: ТАСС

"Факт, що на даний момент четверо наших – Валієва, Кондратюк та Степанова з Букіним – не отримали нейтральний статус. Ми боремося за те, щоб вони його отримали. Я б сказав навіть більше. Ми говоримо про те, щоб був скасований сам нейтральний статус. Повторю: я не розумію, навіщо він взагалі потрібен? Треба переконувати міжнародну спільноту, щоб такий статус у принципі не використовувався", – сказав Сіхарулідзе.

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Нагадаємо, що в січні 2024 року Спортивний арбітражний суд у Лозанні (CAS) дискваліфікував Валієву на чотири роки у справі про позитивну допінг-пробу, взяту напередодні Олімпіади-2022. Термін покарання закінчився 25 грудня 2025 року, після чого фігуристка отримала "нейтральний статус".

''Навіщо він взагалі потрібен?'' У Росії виступили з вимогою у справі ''нової коханки Путіна'' у фігурному катанні

Антон Сіхарулідзе. Джерело: ТАСС

Однак уже 5 вересня ISU відкликав відповідний допуск спортсменки до змагань, що призвело до її повного відсторонення від турнірів.

У лютому 2024 року Валієва з'явилася на церемонії відкриття турніру "Ігри майбутнього" у Казані та сиділа на трибуні поруч із диктатором, що раніше викликало резонанс і закріпило за нею в мережі прізвисько "нова коханка Путіна".

''Навіщо він взагалі потрібен?'' У Росії виступили з вимогою у справі ''нової коханки Путіна'' у фігурному катанні

Путін і Валієва на відкритті "Ігор майбутнього". Джерело: Кадр із відео

''Навіщо він взагалі потрібен?'' У Росії виступили з вимогою у справі ''нової коханки Путіна'' у фігурному катанні

Каміла Валієва. Джерело: Telegram-канал Каміли Валієвої

Крім того, у своєму Telegram-каналі вона опублікувала допис на підтримку законопроекту про покарання за пошук "екстремістських" матеріалів у мережі. Також стало відомо про радикальний крок Валієвої.

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