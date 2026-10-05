''Навіщо мені переживання'': легенда ''Динамо'' відмовився дивитися матчі збірної України

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Підписатись
Гарячі теми
Повний розклад збірної України з футболу у 2026 році: календар матчів, результати та звітиПовний розклад збірної України з футболу у 2026 році: календар матчів, результати та звітиПовний розгром. Штучний інтелект дав прогноз на бій Усик – ВайлдерПовний розгром. Штучний інтелект дав прогноз на бій Усик – ВайлдерУ РФ готують ракету, яка дістане до Львова, але катастрофи не буде. Інтерв’ю з генералом РоманенкомУ РФ готують ракету, яка дістане до Львова, але катастрофи не буде. Інтерв’ю з генералом РоманенкомІлюстрація - фармацевт тримає лікиРосійська атака зруйнувала фармацевтичний завод: у МОЗ пояснили, чи загрожує дефіцитІлюстрація - прикордонник Польщі перевіряє документиУкраїнку, яка їхала з ЄС, не пустили до України: що порушила і як треба діятиДострокові вибори в Іспанії: що відомо про ставлення до України консерваторів, які можуть прийти до владиДострокові вибори в Іспанії: що відомо про ставлення до України консерваторів, які можуть прийти до владиУрядові сили Ємену відвоювали у хуситів ключові позиції в районі протоки Баб-ель-Мандеб: усі подробиціУрядові сили Ємену відвоювали у хуситів ключові позиції в районі протоки Баб-ель-Мандеб: усі подробиці"Піхота ворога намагається просочуватися": у Силах оборони назвали найгарячіший напрямок фронту. Карта"Піхота ворога намагається просочуватися": у Силах оборони назвали найгарячіший напрямок фронту. КартаДжошуа – Ф'юрі: дата та час початку, прогноз, де дивитися та на якому каналі трансляція боюДжошуа – Ф'юрі: дата та час початку, прогноз, де дивитися та на якому каналі трансляція боюІлюстрація - ключі від квартириУкраїнцям роздаватимуть "будиночки в селах": хто зможе отримати житло за безцінь

"Навіщо мені переживання": легенда "Динамо" відмовився дивитися матчі збірної України

Олександр Чеканов
Олександр Чеканов
Time to read2 хв
icon 693
Сабо назвав ім’я лідера збірної України
Сабо висловився про збірну України

Легендарний футболіст і тренер київського "Динамо" Йожеф Сабо зізнався, що більше не має наміру дивитися матчі збірної України. Напередодні матчу "синьо-жовтих" з Угорщиною в Лізі націй досвідчений фахівець зазначив, що йому було соромно за фіаско національної команди в поєдинку проти Північної Ірландії.

Про це Сабо заявив в інтерв’ю порталу Meta.ua. Колишній тренер збірної України підкреслив, що нинішні футболісти національної команди просто саботують матчі й не викладаються на полі. Знаменитий динамівець додав, що обурений ставленням гравців до матчів.

''Навіщо мені переживання'': легенда ''Динамо'' відмовився дивитися матчі збірної України

Гравці збірної України. Джерело: УАФ

''Навіщо мені переживання'': легенда ''Динамо'' відмовився дивитися матчі збірної України

Турнірна таблиця групи 2 дивізіону В Ліги націй. Джерело: УЄФА

Читайте також
Олександр ЧекановОлександр Чеканов
icon 3,1 т.
Не Вайлдер. Усик погодився на проведення супербою: названо дату та місце
icon 3,1 т.
Не Вайлдер. Усик погодився на проведення супербою: названо дату та місце
Олександр ЧекановОлександр Чеканов
icon 2,8 т.
"Нову коханку Путіна" відмовилися включати до світового рейтингу фігурного катання
icon 2,8 т.
"Нову коханку Путіна" відмовилися включати до світового рейтингу фігурного катання
Олександр ЧекановОлександр Чеканов
icon 2,5 т.
Гра розпочинається. Україна – Угорщина: онлайн-трансляція матчу Ліги націй
icon 2,5 т.
Гра розпочинається. Україна – Угорщина: онлайн-трансляція матчу Ліги націй

"Вибачте, а що, збірна — це команда для проб? Для цього є клуб, а до збірної приїжджають найкращі футболісти країни, які повинні віддати всі сили на полі. А чи було це в матчі з Північною Ірландією? Ні. Хто в цьому винен? Тільки тренер. Після цього матчу я довго не міг заснути, настільки мені було соромно за гру своєї збірної. Сказав собі, що більше не буду їх дивитися. Ну навіщо мені на старості років такі переживання. З Угорщиною ставлю на 0:0 або 1:1", – сказав Сабо.

Зазначимо, що матч "синьо-жовтих" та угорців відбудеться 5 жовтня. OBOZ.UA проведе онлайн-трансляцію матчу Україна – Угорщина. Початок о 21:45.

''Навіщо мені переживання'': легенда ''Динамо'' відмовився дивитися матчі збірної України

Йожеф Сабо. Джерело: ФК "Динамо" Київ

''Навіщо мені переживання'': легенда ''Динамо'' відмовився дивитися матчі збірної України

Андреа Мальдера. Джерело: УАФ

Як повідомляв OBOZ.UA, півзахисник збірної України Віктор Циганков розповів про вплив війни на гравців національної команди.

Схожі теми
Ліга наційФК Динамо КиївЗбірна України з футболуЙожеф СабоЙожеф Сабо
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись