Лишається один місяць до вердикту по справі "Манчестер Сіті". Вже на Різдво ми маємо почути рішення щодо апеляції, яку подав англійський клуб. Але це буде рішення для АПЛ – чи пошириться воно на Лігу чемпіонів? Адже це різні юрисдикції, незалежні одна від одної. Та чи буде рішення про відсторонення у пріоритеті для всіх сторін? OBOZ.UA розповідає про найгучнішу справу року та її вплив на елітні міжнародні змагання.

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Скільки ще є часу на апеляцію?

Попри те, що незалежна комісія визнала "Манчестер Сіті" винним у 114 порушеннях (у тому числі щодо фінансового фейр-плей), жодних санкцій не призначили, адже у жовтні клуб подав офіційну апеляцію. Тепер працює ще одна комісія, яка має видати підсумковий вердикт. Іронічно, він надійде на Різдво, а може й аж на початку січня, бо по справі дуже багато документі для вивчення. На сезон 26/27 "Сіті" зайшов без порушень, адже за поточними фінансовими правилами УЄФА стеля складає 70%, тоді як у манчестерців це показник у лише 61,7%.

АПЛ може викинути "Сіті" хоч у Національну лігу. Але на ЛЧ це не впливає

Навіть якщо буде найжорсткіше покарання для "Сіті", їх виключення з Ліги чемпіонів неможливе. Чинні регламенти АПЛ і УЄФА не перетинаються. Попри те, що кількість порушень сягнула сотні (114 штук), кожне з них законодавчо було на території Англії, тобто це внутрішня юрисдикція англійської Прем’єр-ліги. Комісія по цій справі не має повноважень напряму заблокувати команді Марески вихід до ЛЧ або позбавити його єдиного виграшу в 2023 році. Червоне світло до кваліфікації може бути лише окремі процедури УЄФА.

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На цей сезон АПЛ не підготує жодних покарань. Адже ліга має назбирати 15 із 20 голосів підтримки і припис піде на розіграш 27/28. Більше того, не готується і пониження "МанСіті" в Чемпіоншип, бо це буде фінансовий і репутаційний удар. Найімовірніше, команда отримає штраф у розмірі збитків (може дотягти до мільярда євро), зняття очок на старті та трансферний бан. У такому випадку клуб успішно витримає втрати, але максимум зможе кваліфікуватися тільки до Ліги Європи навесні 2028-го.

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Що кажуть регламенти?

У документах можна відшукати одразу три реальні механізми, які юридчно зможуть вдарити по участі "Сіті" в Лізі чемпіонів через фінансові махінації. В національному чемпіонаті ті самі зняті очки можуть просто не дати клубу навіть математичної можливості дотягнутися до зони єврокубків. Але є нюанс: якщо ж клуб виграє ЛЧ через півроку, то гарантовано поїде грати, навіть якщо покарання очками буде на кілька років наперед. Містяни можуть бути позбавлені ліцензії з боку Футбольної асоціації Англії, що теж регламентовано, та малоймовірно для наразі одного з найсильніших представників Англії.

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Але саме цей фактор може вплинути на УЄФА. Пам’ятаєте, як було з нашим "Дніпром" одразу після фіналу Ліги Європи? Команда стикнулися з величезними боргами та, попри те, що у 2016 дніпряни вибороли бронзу, УЄФА позбавила їх путівки до єврокубків, а через рік вже УПЛ викинула одразу в Другу лігу. Так само і в цьому випадку: під час перевірки нової звітності увага буде дуже посилена, що може дати привід для АПЛ відмовити у видачі ліцензії. Від цього може зіграти і Європа, відмовивши у кваліфікації до Ліги чемпіонів на наступний євросезон через порушення критеріїв фінансової доброчесності.

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УЄФА не має важелів впливу?

Поки немає фінального документа, Європейська федерація футболу зв’язана та має юридичний бар’єр. Журналіст Сезар Аугусто Лондоньо писав, що "Сіті" готові відсторонити від будь-яких єврокубків аж на 10 років, проте регламент УЄФА містить серйозні перепони. Мало хто згадає, але 6 років тому добре відомий українцям Спортивний арбітражний суд у Лозанні вже скасував дворічний бан для команди після таких же звинувачень за період 2012-2016 років.

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Єдина лазівка для нового розслідування від УЄФА – фінансовий відділ організації може ініціювати нову справу, яку контролює 4 стаття Регламенту ЛЧ, про допуск до змагань. Однак тільки тоді, якщо після Різдва та сама спецкомісія АПЛ повністю відкриє текст і там будуть нові докази прямого шахрайства. Правова сторона питання впиратиметься у принцип res judicata, це неможливість повторного покарання за ті самі епізоди. А отже, посилені строком давності (не більше 5 років із моменту вчинення порушення), блакитний "Манчестер" вийде сухим із води – напряму до Етапу ліги.

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Так, Ліга чемпіонів і "Манчестер Сіті" взаємозалежні, вони не зможуть існувати один без одного. Для турніру це великий і постійний учасник, за яким ідуть фанати та великі гроші, а отже – прибутки. У свою чергу, юристи з боку клубу теж будуть битися за збереження права на ЛЧ, адже для них це статус і репутація, ну й теж гроші. Та навіть після штрафів від АПЛ, "Сіті" все ще зможе виграти Кубок Англії навіть із Чемпіоншипу та все одно забрати путівку до єврокубків. У цій справі все залежатиме від тексту фінального вердикту після апеляції. Всі сторони питання вивчатимуть його дуже прискіпливо, звертаючи увагу буквально на кожну літеру.