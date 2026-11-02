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"Нас не хочуть бачити": чемпіон ОІ з РФ обрушився зі скаргами на європейців

Олександр ЧекановОлександр Чеканов
Time to read1 хв
315
"Нас не хочуть бачити": чемпіон ОІ з РФ обрушився зі скаргами на європейців
Бєлявський поскаржився на заборону в’їзду до ЄС

Російський гімнаст Давид Бєлявський безглуздо поскаржився на те, що багато європейських країн не хочуть видавати візи представникам РФ. Олімпійський чемпіон Токіо-2020 у командних змаганнях додав, що Міжнародна федерація World Gymnastics допустила агресорів, однак її рішення не виконується.

Про це Бєлявський заявив в інтерв’ю пропагандистському порталу Чемпіонат.com. 34-річний спортсмен, який здобував "золото" чемпіонату світу 2019 року, також наголосив, що зараз не йдеться про виступи росіян із національними прапором і гімном.

''Нас не хочуть бачити'': чемпіон ОІ з РФ обрушився зі скаргами на європейців

Російські спортсмени на Z-мітингу в Лужниках. Джерело: "КоммерсантЪ"

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''Нас не хочуть бачити'': чемпіон ОІ з РФ обрушився зі скаргами на європейців

Давид Бєлявський. Джерело: Чемпионат.com

"Міжнародна федерація допустила нас, але з поправкою, що рішення щодо прапора ухвалюють місцеві органи влади. А місцеві органи влади європейських країн поки не хочуть бачити нас навіть просто на змаганнях, про прапор і гімн узагалі не йдеться! Їм байдуже. Вони просто не дають віз нашим спортсменам, і все", – сказав Белявський.

Зазначимо, що в жовтні Нідерланди відмовилися впускати до країни лідерів збірної Росії зі спортивної гімнастики на чемпіонат світу.

''Нас не хочуть бачити'': чемпіон ОІ з РФ обрушився зі скаргами на європейців

Гімнастка Ангеліна Мельникова і диктатор Володимир Путін. Джерело: Вікіпедія

''Нас не хочуть бачити'': чемпіон ОІ з РФ обрушився зі скаргами на європейців

Українські вболівальники нагадали світу про сутність РФ. Джерело: УАФ

Як повідомляв OBOZ.UA, колишній чемпіон світу в надважкій вазі Микола Валуєв звинуватив Європу в підготовці війни проти Росії.

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