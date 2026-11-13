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"Нарешті з ним познайомився": Мальдера здивував відповіддю на запитання про футболіста збірної України

Олександр ЧекановОлександр Чеканов
Time to read1 хв
81
"Нарешті з ним познайомився": Мальдера здивував відповіддю на запитання про футболіста збірної України
Мальдера висловився про Ярмолюка

Головний тренер збірної України Андреа Мальдера зізнався, що лише зараз познайомився з півзахисником Єгором Ярмолюком. Футболіст англійського "Брентфорда" вперше зміг приїхати до національної команди після того, як її очолив італійський фахівець.

Про це Мальдера заявив на пресконференції в Белфасті, де "синьо-жовті" 14 листопада зіграють із Північною Ірландією в Лізі націй. За його словами, Ярмолюк нічим не відрізняється від інших гравців, демонструючи максимальний настрій і мотивацію на майбутній матч.

''Нарешті з ним познайомився'': Мальдера здивував відповіддю на запитання про футболіста збірної України

Головний тренер збірної Андреа Мальдера. Джерело: УАФ

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''Нарешті з ним познайомився'': Мальдера здивував відповіддю на запитання про футболіста збірної України

Збірна України з футболу

"Єгор Ярмолюк? Нарешті я з ним познайомився. На жаль, у нього були проблеми, і він не міг приїхати до нас. Він добре почувається в колективі, його знають, і це дуже важливо. Він дуже важливий гравець для національної збірної. Я радий, що він є. Він у хорошому настрої, у доброму здоров’ї. Він такий самий, як і решта. Усі вони дуже вмотивовані, і це дає мені надію", – сказав Мальдера.

OBOZ.UA проведе онлайн-трансляцію матчу Північна Ірландія – Україна в Лізі націй. Початок – о 21:45 за київським часом.

''Нарешті з ним познайомився'': Мальдера здивував відповіддю на запитання про футболіста збірної України

Єгор Ярмолюк (ліворуч). Джерело: Instagram/yarmoliuk_yehor

''Нарешті з ним познайомився'': Мальдера здивував відповіддю на запитання про футболіста збірної України

Турнірна таблиця групи В2 Ліги націй. Джерело: УАФ

Як повідомляв OBOZ.UA, колишній футболіст київського "Динамо" Артем Мілевський дав невтішний прогноз для збірної України в матчі Ліги націй із Північною Ірландією.

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