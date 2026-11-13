''Нарешті з ним познайомився'': Мальдера здивував відповіддю на запитання про футболіста збірної України

Головний тренер збірної України Андреа Мальдера зізнався, що лише зараз познайомився з півзахисником Єгором Ярмолюком. Футболіст англійського "Брентфорда" вперше зміг приїхати до національної команди після того, як її очолив італійський фахівець.

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Про це Мальдера заявив на пресконференції в Белфасті, де "синьо-жовті" 14 листопада зіграють із Північною Ірландією в Лізі націй. За його словами, Ярмолюк нічим не відрізняється від інших гравців, демонструючи максимальний настрій і мотивацію на майбутній матч.

"Єгор Ярмолюк? Нарешті я з ним познайомився. На жаль, у нього були проблеми, і він не міг приїхати до нас. Він добре почувається в колективі, його знають, і це дуже важливо. Він дуже важливий гравець для національної збірної. Я радий, що він є. Він у хорошому настрої, у доброму здоров’ї. Він такий самий, як і решта. Усі вони дуже вмотивовані, і це дає мені надію", – сказав Мальдера.

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OBOZ.UA проведе онлайн-трансляцію матчу Північна Ірландія – Україна в Лізі націй. Початок – о 21:45 за київським часом.

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