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"Нарешті мозок запрацював": у Росії різко оцінили рішення "нової коханки Путіна" щодо відсторонення від фігурного катання

Олександр Чеканов
Олександр Чеканов
Time to read2 хв
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"Нарешті мозок запрацював": у Росії різко оцінили рішення "нової коханки Путіна" щодо відсторонення від фігурного катання
Родніна висловилася про Валієву

Триразова олімпійська чемпіонка Ірина Родніна у різкій манері відреагувала на відмову фігуристки Каміли Валієвої оскаржити в суді скасування "нейтрального статусу". Депутатка Державної думи зазначила, що наразі позиція спортсменки, яка відбула дискваліфікацію за вживання допінгу, не дозволяє їй диктувати умови.

Про це Родніна заявила в інтерв’ю порталу Sport24. Поплічниця диктаторського режиму Володимира Путіна зраділа тому, що Валієва не подала позов до Спортивного арбітражного суду в Лозанні (CAS) і змирилася зі своїм відстороненням від усіх міжнародних турнірів.

''Нарешті мозок запрацював'': у Росії різко оцінили рішення ''нової коханки Путіна'' щодо відсторонення від фігурного катання

Каміла Валієва. Джерело: Telegram-канал Каміли Валієвої

"Ну нарешті мозок запрацював. На якій підставі і з якої причини подано таку апеляцію? Там було сказано, що тимчасово вона, як і інші наші спортсмени, позбавлена статусу. За заявою федерації фігурного катання сусідньої країни вона була тимчасово позбавлена можливості виступати як спортсменка в нейтральному статусі. Вона має повне право виступати всередині країни. Ніхто її цього права не позбавляв, особливо після зняття дискваліфікації. І перш ніж домагатися права виступати, треба привести себе в таку форму, щоб це право звучало переконливіше", – сказала Родніна.

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''Нарешті мозок запрацював'': у Росії різко оцінили рішення ''нової коханки Путіна'' щодо відсторонення від фігурного катання

Ірина Родніна. Джерело: t.me/s/rodninaofficial

Нагадаємо, що в січні 2024 року CAS дискваліфікував Валієву на чотири роки у справі про позитивну допінг-пробу, взяту напередодні Олімпіади-2022. Термін покарання закінчився 25 грудня 2025 року, після чого фігуристка отримала нейтральний статус. Однак ISU відкликав відповідний допуск спортсменки до змагань, що призвело до її повного відсторонення від турнірів.

Сама Валієва вперше прокоментувала санкції. Після свого виступу за збірну РФ фігуристка не стримала сліз і розплакалася.

''Нарешті мозок запрацював'': у Росії різко оцінили рішення ''нової коханки Путіна'' щодо відсторонення від фігурного катання

Володимир Путін і Каміла Валієва. Джерело: РІА "Новини"

''Нарешті мозок запрацював'': у Росії різко оцінили рішення ''нової коханки Путіна'' щодо відсторонення від фігурного катання

Каміла Валієва на ОІ-2022.

У лютому 2024 року Валієва з'явилася на церемонії відкриття турніру "Ігри майбутнього" у Казані та сиділа на трибуні поруч із диктатором, що раніше викликало резонанс і закріпило за нею в мережі прізвисько "нова коханка Путіна".

Крім того, у своєму Telegram-каналі вона опублікувала допис на підтримку законопроекту про покарання за пошук "екстремістських" матеріалів у мережі.

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