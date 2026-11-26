Головний тренер збірної України з баскетболу Айнарс Багатскіс напередодні старту осіннього вікна відбору до чемпіонату світу-2027 і матчу з Португалією 26 листопада закликав не недоддцінювати суперника, адже він вже показав свою силу з тими ж іспанцями. До того ж поєдинок відбудеться на паркеті суперника у передмісті Порту, але й у наших баскетболістів є своє козирі.

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"Що б ми не говорили й не думали про Португалію – це вторинне. Вони обіграли Іспанію. Крапка. Якщо ти обіграв Іспанію, ти не можеш бути слабкою командою, не можеш бути мʼякою командою – ти вмієш грати. Вони – не аутсайдери й досі мають шанси вийти далі. У Португалії є певна перевага, оскільки вона грає удома. Але, звісно, усе вирішують гравці та команди на майданчику", – упевнений Багатскіс.

"Так, Португалія – футбольна країна, футбол там головний вид спорту. Але якщо команда кваліфікується на чемпіонат Європи і добре там виступає, ми маємо дуже її поважати. Хоча насамперед ми маємо поважати себе. Це найважливіше. Португалія – досвідчена, габаритна команда. Її сила в тому, що цей склад виступає разом уже чотири роки, можливо, навіть більше. Вони знають та відчувають одне одного. Це саме та команда, яка, якщо дозволиш їй грати, накинеться на тебе", – вважає наставник.

Щодо стану його команду, то латвійський спеціаліст задоволений тим, як налаштовані хлопці, хоча, звісно часу на підготовку було зовсім мало й існують проблеми зі складом – хтось не доїхав, хтось травмувася, а хтось й досі не має клубу.

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"Я завжди кажу гравцям: команда добре грає лише тоді, коли самі гравці залишаються так само незмінними і стабільними щодня. Після трьох тренувань важко оцінити поточний стан команди. Але, на мою думку, найважливіше – це емоції, бажання грати жорстко й агресивно. Саме завдяки цьому ми сюди потрапили й знаємо, навіщо ми тут", – відзначив тренер.

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"І ми справді дуже добре тренуємося. Не хочу казати, що це гарантує певний результат, адже мій досвід показує, що все може скластися по-різному. Проте, якщо команда заряджена на позитивні емоції, грає у фізично потужний баскетбол і демонструє високу якість на тренуваннях, то, як правило, і в іграх усе має бути добре", – розповів коуч.

Звісно, Багатскіса турбує той факт, що одразу Липовий, Кобзистий і Лукашов зараз без клуба й не мають ігрової практики, але у них є свої сильні сторони: "Безперечно, це певною мірою проблема, але водночас у них є досвід. Вони знають, як грати, як схитрувати на майданчику в хорошому сенсі, як підготувати своє тіло. Вони читають гру, знають баскетбол від "А" до "Я". Якщо говорити про досвідчених гравців, вони – професори баскетболу".

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