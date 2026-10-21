''Набрала вагу'': у Росії розкритикували ''нову коханку Путіна''

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Гарячі теми
Які пенсії отримують українціУкраїнцям показали оновлені розміри пенсій: як змінилась сума"Чіткий посил": Китай назвав умову завершення війни в Україні"Чіткий посил": Китай назвав умову завершення війни в Україні"Був дуже прямолінійним": в Axios розкрили, що вимагав зять Трампа від України на перемовинах в Осло"Був дуже прямолінійним": в Axios розкрили, що вимагав зять Трампа від України на перемовинах в ОслоВучич розповів про зустріч з Путіним, після якої він зрозумів, що буде велика війнаВучич розповів про зустріч з Путіним, після якої він зрозумів, що буде велика війнаКого в Україні залишать без бронюванняКого в Україні залишать без бронювання: що задумали в Кабміні та які підприємства можуть втратити критичність"Безпрецедентний ризик". Усик – Ф'юрі 3: штучний інтелект назвав переможця бою"Безпрецедентний ризик". Усик – Ф'юрі 3: штучний інтелект назвав переможця боюДе дивитися "Інтер" – "Шахтар". Розклад трансляцій Ліги чемпіонівДе дивитися "Інтер" – "Шахтар". Розклад трансляцій Ліги чемпіонів"Є передумови, що дійти до припинення вогню в Україні": Віткофф зустрівся з Путіним у Москві. Головні заяви"Є передумови, що дійти до припинення вогню в Україні": Віткофф зустрівся з Путіним у Москві. Головні заяви"Вона мала жити, мріяти, кохати": внаслідок ракетного улару РФ по Києву загинула 21-річна Мар’яна Токарчук. Фото"Вона мала жити, мріяти, кохати": внаслідок ракетного улару РФ по Києву загинула 21-річна Мар’яна Токарчук. ФотоУкраїна висунула нові пропозиції на переговорах в Осло: Reuters оприлюднило подробиціУкраїна висунула нові пропозиції на переговорах в Осло: Reuters оприлюднило подробиці

"Набрала вагу": у Росії розкритикували "нову коханку Путіна"

Олександр ЧекановОлександр Чеканов
Time to read1 хв
309
"Набрала вагу": у Росії розкритикували "нову коханку Путіна"
Родніна висловилася про Валієву

Триразова олімпійська чемпіонка Ірина Родніна негативно висловилася про фігуристку Камілу Валієву, яка повернулася на лід після чотирирічної дискваліфікації за вживання допінгу. Депутатка Державної думи звинуватила спортсменку в тому, що вона має слабку витривалість.

Про це Родніна заявила в коментарі пропагандистському інформаційному агентству РІА "Новости". Поплічниця диктаторського режиму Володимира Путіна додала, що Валієва, яку відсторонено від міжнародних змагань, набрала вагу, а це позначається на її можливостях під час виступів.

''Набрала вагу'': у Росії розкритикували ''нову коханку Путіна''

Путін і Родніна. Джерело: ТАСС

''Набрала вагу'': у Росії розкритикували ''нову коханку Путіна''

Каміла Валієва була викрита у вживанні допінгу

Читайте також
Олександр ЧекановОлександр Чеканов
1,3 т.
"Навіщо він взагалі потрібен?" У Росії виступили з вимогою у справі "нової коханки Путіна" у фігурному катанні
1,3 т.
"Навіщо він взагалі потрібен?" У Росії виступили з вимогою у справі "нової коханки Путіна" у фігурному катанні
Олександр ЧекановОлександр Чеканов
684
"Інтер" – "Шахтар": усі подробиці матчу Ліги чемпіонів
684
"Інтер" – "Шахтар": усі подробиці матчу Ліги чемпіонів
Артем РоссінськийАртем Россінський
360
Шанс на чергову перемогу в Лізі чемпіонів. Що треба знати про сьогоднішню гру "Шахтаря" проти "Інтера"
360
Шанс на чергову перемогу в Лізі чемпіонів. Що треба знати про сьогоднішню гру "Шахтаря" проти "Інтера"

"З Камілою Валієвою ситуація складніша. Каміла добре виросла і, звісно, набрала вагу. Я не кажу, що вона товста, але її маса тіла збільшилася за рахунок зросту. Так, вона практично не втратила техніку, але у неї зовсім немає витривалості, їй не вистачає сил, щоб відкатати програму. А якщо не вистачає фізичних сил, то вона вже й у психологічному плані починає втрачати форму. Напевно, цій спортсменці, якщо вона нам дорога, треба вибудовувати зовсім інший план підготовки", – сказала Родніна.

''Набрала вагу'': у Росії розкритикували ''нову коханку Путіна''

Ірина Родніна. Джерело: РБК

Нагадаємо, що в січні 2024 року Спортивний арбітражний суд у Лозанні (CAS) дискваліфікував Валієву на чотири роки у справі про позитивний результат допінг-тесту, взятого напередодні Олімпіади-2022. Термін покарання закінчився 25 грудня 2025 року, після чого фігуристка отримала "нейтральний статус".

Однак уже 5 вересня ISU відкликав відповідний допуск спортсменки до змагань, що призвело до її повного відсторонення від турнірів.

''Набрала вагу'': у Росії розкритикували ''нову коханку Путіна''

Путін і Валієва на відкритті "Ігор Майбутнього". Джерело: Кадр із відео

''Набрала вагу'': у Росії розкритикували ''нову коханку Путіна''

Каміла Валієва. Джерело: Telegram-канал Каміли Валієвої

У лютому 2024 року Валієва з’явилася на церемонії відкриття турніру "Ігри майбутнього" у Казані та сиділа на трибуні поруч із диктатором, що раніше викликало резонанс і закріпило за нею в мережі прізвисько "нова коханка Путіна".

Крім того, у своєму Telegram-каналі вона опублікувала допис на підтримку законопроекту про покарання за пошук "екстремістських" матеріалів у мережі. Також стало відомо про радикальний крок Валієвої.

Схожі теми
Фігурне катанняКаміла ВалієваКаміла Валієва
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram, Viber та застосунку OBOZ.UA.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись
Завантажуйте застосунок
Завантажити вApp StoreДоступно вGoogle Play
Додайте OBOZ.UA у Google
Додати до бажаних джерел