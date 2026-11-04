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"На якій підставі? Це знущання!" У Росії влаштували істерику через відмову Чехії пустити збірну РФ на ЧС з хокею

Олександр ЧекановОлександр Чеканов
Time to read1 хв
180
"На якій підставі? Це знущання!" У Росії влаштували істерику через відмову Чехії пустити збірну РФ на ЧС з хокею
Фетісов поскаржився на Чехію

Дворазовий олімпійський чемпіон В’ячеслав Фетісов висловив безглузде обурення рішенням влади Чехії відмовити російським хокеїстам у видачі віз для участі в юніорському чемпіонаті світу. Депутат Державної думи поскаржився на знущання з представників країни-агресорки, а також на недотримання прав людини.

Про це Фетісов заявив у коментарі пропагандистському РІА "Новости", забувши, що Росія порушила всі можливі правила, норми й закони, напавши на Україну. Поплічник диктаторського режиму Володимира Путіна зажадав від Чехії надати збірній Росії право виступати на ЧС.

''На якій підставі? Це знущання!'' У Росії влаштували істерику через відмову Чехії пустити збірну РФ на ЧС з хокею

Росія зіткнулася з бойкотом у хокеї

''На якій підставі? Це знущання!'' У Росії влаштували істерику через відмову Чехії пустити збірну РФ на ЧС з хокею

Путін і Фетісов. Джерело: РБК

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"Це порушення всіх юридичних прав, які тільки можуть існувати у світі. На якій підставі ви не даєте нашим спортсменам права виступати на офіційних міжнародних змаганнях? На якій підставі ви раніше не дали віз нашим гімнасткам, щоб вони брали участь у змаганнях на умовах, прописаних у всіх статутах, зокрема й у документах міжнародних федерацій, в Олімпійській хартії та в усіх інших основоположних документах? На якій підставі вони не дають віз нашим спортсменам? Та просто не захотіли. Що це, як не знущання?" – сказав Фетісов.

Напередодні стало відомо, що збірні Норвегії, Фінляндії, Чехії, Данії, Латвії та Швеції відмовилися грати з росіянами на чемпіонаті світу-2027. Господарка турніру Німеччина також виступила проти приїзду збірної РФ на турнір. А в самій РФ негайно почали ображати всіх європейців.

''На якій підставі? Це знущання!'' У Росії влаштували істерику через відмову Чехії пустити збірну РФ на ЧС з хокею

Хокеїсти збірної Росії

''На якій підставі? Це знущання!'' У Росії влаштували істерику через відмову Чехії пустити збірну РФ на ЧС з хокею

Українські вболівальники нагадали світу про сутність РФ. Джерело: УАФ

Як повідомляв OBOZ.UA, мер фінського міста Турку, яке прийматиме молодіжний чемпіонат світу з хокею, пригрозила відмовитися від проведення турніру в разі допуску росіян.

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