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На відео потрапило, що Моуріньо зробив із Луніним після матчу "Реала" з "Барселоною"

Олександр ЧекановОлександр Чеканов
Time to read1 хв
420
На відео потрапило, що Моуріньо зробив із Луніним після матчу "Реала" з "Барселоною"
Моуриньо відреагував на гру Луніна

Напередодні мадридський "Реал" у принциповому протистоянні обіграв на виїзді свого головного суперника, каталонську "Барселону", – 2:1. Одним із героїв зустрічі став український воротар столичного клубу Андрій Лунін, який записав на свій рахунок 5 сейвів.

Одразу після поєдинку головний тренер "вершкових" Жозе Моуріньо насамперед вирушив подякувати нашому співвітчизнику за чудову гру. Португалець обійняв Луніна, а у відповідь українець припідняв свого наставника. Відповідне відео на своїй сторінці в соціальній мережі X, раніше відомої як Twitter, опублікував таблоїд The Sun.

На відео потрапило, що Моуріньо зробив із Луніним після матчу ''Реала'' з ''Барселоною''

Жозе Моуріньо

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Для Луніна поєдинок на "Камп Ноу" став першим у стартовому складі мадридців із травня цього року. Українець замінив у "рамці" бельгійця Тібо Куртуа, який захворів на грип.

У матчі з "Барселоною" наш воротар показав стабільну гру. Особливо запам’ятався епізод на 66-й хвилині, коли Лунін неймовірним сейвом урятував "Реал" від неминучого гола після удару суперника головою.

На відео потрапило, що Моуріньо зробив із Луніним після матчу ''Реала'' з ''Барселоною''

Лунін демонстрував спокій

Для каталонської команди поразка в Ель-Класіко стала першою в сезоні чемпіонату Іспанії та другою поспіль після фіаско в матчі з ПСЖ у Лізі чемпіонів.

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