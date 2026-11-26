7 листопада 1993 року київський "Спартак" проводив у Бухаресті черговий матч єврокубкового турніру проти румунського "Рапіда".

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Після того як Ігор Євдокимович Турчин дав своїм підопічним настанови на другий тайм, він опустився на стілець і промовив: "Дівчата, мені погано, я помираю". У роздягальні в Бухаресті перестало битися невтомне серце видатного тренера.

Матч було припинено. Ігоря Євдокимовича не стало у віці 56 років.

Приблизно через місяць, працюючи в популярній на той час газеті "Київські відомості", я виступив із пропозицією до спортивного керівництва країни та Київської міської адміністрації присвоїти столичному Палацу спорту ім'я Ігоря Турчина.

Саме на цій арені "Спартак" – 13-разовий володар Кубка європейських чемпіонів і 20-разовий чемпіон СРСР – проводив свої переможні матчі за переповнених трибун. Спортивна Україна пишалася гандбольним "Спартаком", у складі якого виступали дворазові олімпійські чемпіонки та дворазові чемпіонки світу.

Свою ініціативу я аргументував тим, що в багатьох країнах світу спортивні споруди – палаци спорту, стадіони та легкоатлетичні манежі – носять імена видатних спортсменів. Зокрема, це стадіон Жана Буена в Парижі, стадіон Іва дю Мануара в Коломбі, стадіон Луїджі Ферраріса в Генуї, стадіон Ромео Менті у Віченці, стадіон Джузеппе Меацци в Мілані та багато інших спортивних арен.

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Спочатку мою пропозицію підтримали, однак із часом справа так і не зрушила з місця.

Згодом із такою ж ініціативою виступили легендарні гандболістки "Спартака" – Галина Захарова, Людмила Бобрусь, Тетяна Кочергіна, Марія Літошенко та Наталія Шерстюк. Але й цього разу їхні звернення не отримали продовження.

І ось нарешті це сталося. На реалізацію ідеї довелося чекати 33 роки. Нещодавно Національний олімпійський комітет України на чолі з олімпійським чемпіоном Вадимом Гутцайтом ухвалив рішення: у рік 90-річчя від дня народження видатного українського тренера Ігоря Євдокимовича Турчина присвоїти київському Палацу спорту його ім’я.

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Щира подяка від усіх шанувальників гандболу та спортивної спільноти України за це рішення!

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