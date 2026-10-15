На Карибах забили ''найнеймовірніший пенальті на планеті''. Відео набрало 1 млн переглядів за кілька годин

Вінгер ямайського клубу Mount Pleasant Трейвон Рейд став справжнім героєм інтернету, після своєї спроби забити 11-метровий удар у першому півфінальному матчі Карибського кубка КОНКАКАФ проти Club Sando з Тринідаду і Тобаго. Відео з незвичайним виконанням пенальті швидко поширилося в соціальних мережах і набрало близько мільйона переглядів за кілька годин.

Відео дня

Епізод стався на 35-й хвилині зустрічі, що відбувалася на стадіоні імені Хейслі Кроуфорда в столиці Тринідаду і Тобаго Порт-оф-Спейн. На той момент "Маунт-Плезант" вів у рахунку 1:0, а після гри рукою у штрафному майданчику суперника арбітр призначив пенальті.

До м'яча підійшов Рейд. Однак замість звичного розбігу футболіст почав рухатися вперед крихітними кроками, розтягнувши підготовку до удару приблизно на 17–20 секунд. Незвичайна манера виконання викликала реакцію коментаторів трансляції ESPN, які закликали гравця нарешті пробити по воротах.

Завершення виявилося не менш незвичайним, ніж сам розбіг. Рейд завдав слабкого удару низом по центру воріт, і голкіпер Club Sando Тешорн Рагу без зусиль зловив м'яч руками.

Відео епізоду викликало активне обговорення в соціальних мережах. Один із користувачів закликав аудиторію подивитися на цей незвичайний пенальті в Карибському кубку.

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Іспаномовний акаунт Campus Television назвав цей удар одним із найнеймовірніших і найбожевільніших у світі, зазначивши, що Рейд упустив можливість збільшити перевагу своєї команди.

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Невдалий удар не дозволив Mount Pleasant закріпити перевагу в рахунку. У другому таймі Club Sando зрівняв рахунок, і матч завершився з рахунком 1:1.

Переможець протистояння визначиться за підсумками матчу-відповіді, який відбудеться на Ямайці. Команди розігрують путівку до фіналу Карибського кубка КОНКАКАФ.