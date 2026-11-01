На камеру потрапило, у кого Усик узяв автограф після бою в Саудівській Аравії. Відео

Олександр Усик після поєдинку Сауля "Канело" Альвареса з Крістіаном Мбіллі піднявся на ринг, щоб особисто привітати мексиканського боксера. Український чемпіон не лише обійняв переможця, а й попросив його залишити автограф на своїй акредитації.

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Епізод стався в ніч на 1 листопада в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія). Усик спостерігав за боєм із перших рядів, активно підтримував Альвареса і навіть розмахував мексиканським прапором.

Після оголошення переможця українець вийшов на ринг, обійняв Канело і привітав його з успіхом. Потім Усик дістав перепустку на боксерське шоу і простягнув її мексиканцеві для автографа.

Альварес залишив підпис на акредитації українського чемпіона. Усик подякував боксерові, після чого вони продовжили спілкуватися на рингу.

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У головному поєдинку вечора Канело одностайним рішенням суддів переміг Крістіана Мбіллі. Для мексиканця цей бій став першим після тривалої перерви й операції на лікті. Завдяки перемозі Альварес повернув собі чемпіонський пояс WBC у другій середній вазі.

Усика й Канело пов’язують приятельські стосунки. Перед поєдинком із Мбіллі мексиканець готувався до повернення на ринг у тренувальному таборі українця в Іспанії. Крім того, боксери разом прилетіли до Саудівської Аравії на вечір боксу.

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