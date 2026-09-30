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На камеру потрапило, що зробив Мальдера в роздягальні збірної України після матчу з Грузією в Лізі націй. Відео

Максим Іншаков
Максим Іншаков
Time to read2 хв
icon 840
На камеру потрапило, що зробив Мальдера в роздягальні збірної України після матчу з Грузією в Лізі націй. Відео
Мальдера з гравцями збірної України

Українська асоціація футболу опублікувала кадри з роздягальні національної збірної після виїзного матчу Ліги націй проти Грузії, який завершився з рахунком 0:0. Після фінального свистка головний тренер збірної України Андреа Мальдера звернувся до футболістів із промовою, в якій відзначив самовіддачу команди та закликав зберігати позитивний настрій.

Італійський фахівець розпочав виступ з оцінки гри своїх підопічних. За словами Мальдери, команда провела матч з характером і боролася протягом усієї зустрічі.

На камеру потрапило, що зробив Мальдера в роздягальні збірної України після матчу з Грузією в Лізі націй. Відео

Андреа Мальдера

Джерело: УАФ

Тренер підкреслив, що в цьому матчі воліє акцентувати увагу на позитивних моментах. Він відзначив внесок усіх футболістів, зокрема тих, хто виходив на поле не в оптимальній фізичній формі.

"Сьогодні я беру до уваги позитивні моменти. Усі боролися. Ті, хто виходив на поле, допомагали команді. Ви були єдині й підтримували один одного", – сказав Мальдера в роздягальні.

Наставник також визнав, що помилки трапляються у всіх, включаючи тренерський штаб, однак окремо відзначив командну згуртованість.

За словами Мальдери, у цьому матчі збірна вперше виступила у складі, в якому одразу дев’ять футболістів раніше не грали разом. Незважаючи на це, тренер залишився задоволений тим, як команда діяла саме в тих епізодах, де особливо важливі згуртованість і взаємодопомога.

Окремо фахівець звернув увагу на ставлення суперника до української команди. Він заявив, що грузинські футболісти виявляли повагу й не застосовували високий пресинг, що, на його думку, свідчить про визнання сили збірної України.

На камеру потрапило, що зробив Мальдера в роздягальні збірної України після матчу з Грузією в Лізі націй. Відео

Мальдера в роздягальні збірної України

Джерело: Кадр з відео

Мальдера закликав гравців зберігати рівновагу в оцінках після нічийного результату та нагадав, що команді вдалося зберегти свої ворота недоторканними.

"Не пропустили гол. Будемо грати краще. Слухайте мене: треба залишатися позитивними", – підкреслив головний тренер.

На камеру потрапило, що зробив Мальдера в роздягальні збірної України після матчу з Грузією в Лізі націй. Відео

Андреа Мальдера

На завершення виступу Мальдер подякував футболістам за матч і ще раз відзначив їхнє ставлення до гри, назвавши виступ команди хорошим.

На камеру потрапило, що зробив Мальдера в роздягальні збірної України після матчу з Грузією в Лізі націй. Відео

Збірна України з футболу.

Джерело: УАФ

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