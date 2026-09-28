На камеру потрапило обличчя Орбана після перемоги України над Угорщиною в Лізі націй. Фотофакт

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Підписатись
Гарячі теми
Повний розклад збірної України з футболу у 2026 році: календар матчів, результати та звітиПовний розклад збірної України з футболу у 2026 році: календар матчів, результати та звітиТрамп і Сі домовилися не загострювати: що отримали США, Китай та Україна за результатами зустрічі лідерів двох наддержав. Інтерв’ю з ОгризкомТрамп і Сі домовилися не загострювати: що отримали США, Китай та Україна за результатами зустрічі лідерів двох наддержав. Інтерв’ю з ОгризкомКоли осінні канікули 2026: скільки триватиме відпочинок у школах УкраїниКоли осінні канікули 2026: скільки триватиме відпочинок у школах УкраїниТримають місто у блокаді: ідентифіковано окупантів, які можуть бути причетними до гуманітарної катастрофи в ОлешкахТримають місто у блокаді: ідентифіковано окупантів, які можуть бути причетними до гуманітарної катастрофи в ОлешкахВідбивалась 45 хвилин: у Стамбулі кішка врятувала квартиру від пограбування. Фото і відеоВідбивалась 45 хвилин: у Стамбулі кішка врятувала квартиру від пограбування. Фото і відеоІлюстрація. Чоловік у магазиніВ АТБ проблеми з поставками товарів: чого стало менше в магазинахІлюстрація - фотофіксація ДТПМЗС звернулося до громадян за кордоном: що "заборонили" робити українцям в ЄСНа Дніпропетровщині внаслідок російського удару загинули двоє підлітків. ФотоНа Дніпропетровщині внаслідок російського удару загинули двоє підлітків. ФотоВтрати Росії в УкраїніЗСУ відмінусували за добу ще 1440 окупантів та спалили три танки: дані Генштабу22-річна дочка Моніки Беллуччі вийшла в світ у "подертій" сукні від кутюр. Фото22-річна дочка Моніки Беллуччі вийшла в світ у "подертій" сукні від кутюр. Фото

На камеру потрапило обличчя Орбана після перемоги України над Угорщиною в Лізі націй. Фотофакт

Максим Іншаков
Максим Іншаков
Time to read1 хв
icon 23,6 т.
На камеру потрапило обличчя Орбана після перемоги України над Угорщиною в Лізі націй. Фотофакт
Колишній прем'єр-міністр прийшов підтримати свою команду.

Колишній прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відвідав матч збірної проти України в Лізі націй, де камери зафіксували його засмучене обличчя на трибуні після поразки господарів поля. Політик із кислим виразом обличчя спостерігав за кінцівкою гри й поспішив покинути арену.

На камеру потрапило обличчя Орбана після перемоги України над Угорщиною в Лізі націй. Фотофакт

Орбан на матчі Угорщина — Україна

Джерело: x.com/PunishedRWR

Сама гра завершилася історичною перемогою України з рахунком 1:0 завдяки голу Данила Сікана на 42-й хвилині. Перед початком матчу угорські вболівальники освистали український гімн, а наприкінці гри сталася масова бійка на тлі емоційної реакції господарів поля.

Читайте також
Олександр ЧекановОлександр Чеканов
icon 390
"Я повторюю!" Мальдера відповів на запитання про головну проблему збірної України у матчі з Грузією
icon 390
"Я повторюю!" Мальдера відповів на запитання про головну проблему збірної України у матчі з Грузією
Олександр ЧекановОлександр Чеканов
icon 113
Без шансів. Суперкомп'ютер оновив прогноз щодо результату України в Лізі націй
icon 113
Без шансів. Суперкомп'ютер оновив прогноз щодо результату України в Лізі націй
Олександр ЧекановОлександр Чеканов
icon 15,2 т.
"Як це некрасиво": чемпіонку ОІ з РФ вивели з себе через Україну
icon 15,2 т.
"Як це некрасиво": чемпіонку ОІ з РФ вивели з себе через Україну

Капітан збірної Угорщини Домінік Собослаї визнав, що команді не вистачило сил для перемоги, а воротар Балаж Тотт назвав результат несправедливим.

Схожі теми
Ліга наційжіноча збірна України з футболузбірна Угорщини з футболуУгорщинаБудапештВіктор ОрбанВіктор Орбан
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись