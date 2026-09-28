На камеру потрапило обличчя Орбана після перемоги України над Угорщиною в Лізі націй. Фотофакт

Колишній прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відвідав матч збірної проти України в Лізі націй, де камери зафіксували його засмучене обличчя на трибуні після поразки господарів поля. Політик із кислим виразом обличчя спостерігав за кінцівкою гри й поспішив покинути арену.

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Сама гра завершилася історичною перемогою України з рахунком 1:0 завдяки голу Данила Сікана на 42-й хвилині. Перед початком матчу угорські вболівальники освистали український гімн, а наприкінці гри сталася масова бійка на тлі емоційної реакції господарів поля.

Капітан збірної Угорщини Домінік Собослаї визнав, що команді не вистачило сил для перемоги, а воротар Балаж Тотт назвав результат несправедливим.

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