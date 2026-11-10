''На голову сильніший'': Алієв принизливо висловився про матч ''Динамо'' – ''Шахтар''

Колишній футболіст київського "Динамо" Олександр Алієв розкритикував рівень нинішніх гравців "біло-синіх" після матчу Прем’єр-ліги з "Шахтарем". За його словами, різницю в класі команд наочно показали два останні протистояння, коли в кубковому матчі "гірники" в більшості забили три м’ячі, а столична команда в аналогічній ситуації навіть не змогла створити гострих моментів.

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Таку категоричну думку Алієв висловив в інтерв’ю порталу UA-Football. Експівзахисник національної збірної України назвав справедливим підсумковий результат матчу 8 листопада (0:0), а також додав, що не чекає від динамівців високих результатів.

"Чесно вам скажу, я очікував зовсім іншої гри від обох команд. Ну, бачите, коли "Шахтар" був у більшості, вони забили три. А сьогодні "Динамо" навіть нічого не створило, коли грало в більшості. Рівень таких футболістів… Усіх уболівальників і "Шахтаря", і "Динамо" вітаю із закономірною нічиєю. Зараз "Шахтар" на голову сильніший за "Динамо" – як в індивідуальних діях, так і в командних. Це моя точка зору. Нехай уболівальники "Динамо" на мене не ображаються, але я кажу те, що бачу насправді", – сказав Алієв.

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Раніше легендарний футболіст "Динамо" Йожеф Сабо назвав відверто слабкою командою нинішній склад "біло-синіх".

Як повідомляв OBOZ.UA, президент "Динамо" Ігор Суркіс висловився про майбутнє тренера Мацея Кендзьорека після матчу із "Шахтарем".

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