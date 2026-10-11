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На честь Магучіх назвали планету Сонячної системи. Фотофакт

Максим ІншаковМаксим Іншаков
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На честь Магучіх назвали планету Сонячної системи. Фотофакт
Наша спортсменка отримала визнання в космосі

Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх отримала іменну малу планету, зареєстровану в офіційному каталозі астероїдів. Небесне тіло має назву (57915) Mahuchikh на честь олімпійської чемпіонки та рекордсменки світу.

На честь Магучіх назвали планету Сонячної системи. Фотофакт

Ярослава Магучіх (ліворуч)

Астероїд було виявлено 9 березня 2002 року на горі Бігелоу в американському штаті Арізона в рамках проєкту Catalina Sky Survey. Спочатку йому присвоїли попереднє позначення 2002 EB110, а ім'я української спортсменки він отримав у 2025 році після її успішного сезону роком раніше. Відомості про назву опубліковано в офіційному бюлетені Робочої групи з номенклатури малих тіл (WGSBN).

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На честь Магучіх назвали планету Сонячної системи. Фотофакт

Назва астероїда на честь Магучіх

Астероїд (57915) Mahuchikh належить до троянських астероїдів Юпітера. Ці небесні тіла рухаються навколо Сонця поблизу орбіти найбільшої планети Сонячної системи. Об'єкт входить до групи L4, яку також називають "греками". Це означає, що він рухається по орбіті Юпітера, випереджаючи планету-гіганта на 60 градусів. Він ніби "біжить" попереду.

Типовий троянський астероїд виглядає наступним чином:

  • Кам'яна брила неправильної форми (схожа на картоплину), оскільки його маса занадто мала, щоб власна гравітація надала йому ідеально круглої форми планети.
  • Темна вугільна поверхня, часто вкрита кратерами від зіткнень з іншими дрібними метеоритами протягом мільярдів років існування.
На честь Магучіх назвали планету Сонячної системи. Фотофакт

Теоретичний вигляд троянського астероїда. Джерело: Ілюстрація, згенерована штучним інтелектом

В описі небесного тіла перелічені головні досягнення Магучіх на міжнародній арені. Українка є олімпійською чемпіонкою Парижа-2024 таавтором світового рекорду у стрибках у висоту – 2,10 метра.

Як повідомляв OBOZ.UA, 7 жовтня в Києві на "Площі зірок" відкрили символічну зірку на честь Магучіх.

Серед українських спортсменів власний астероїд мають і брати Кличко. Небесне тіло має назву (212723) Klitschko. Іменами видатних українців також названі астероїди, пов’язані з Тарасом Шевченком, Лесею Україною, Сергієм Корольовим, Борисом Патоном та Іваном Пулюєм.

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