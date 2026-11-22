Міністерство закордонних справ Росії виступило із заявою про неможливість ізоляції країни у світовому спорті. У відомстві впевнені, що спроби усунути Росію від світового спорту приречені на провал.

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Приводом для чергового виступу дипломатів із РФ стало рішення Норвегії обмежити в’їзд росіян для участі у спортивних змаганнях.

У міністерстві назвали такі заходи дискримінаційними та такими, що суперечать принципу "спорт поза політикою". Там також наголосили, що Росія має намір і надалі захищати інтереси своїх спортивних федерацій та атлетів, зокрема через міжнародні судові інстанції.

"Наша країна була і залишається великою спортивною державою, а будь-які спроби ізолювати її або витіснити зі світового спорту безперспективні й заздалегідь приречені на провал", – заявили в МЗС.

Російські вболівальники зустріли цю заяву насмішками. У коментарях користувачі вказували на те, що ізоляція російського спорту вже стала реальністю, а слова про її провал поки не підкріплені конкретними результатами.

"На мою думку, витіснення пройшло успішно", – написав один із коментаторів. Інший користувач зауважив: "Так уже ізолювали, успішно". Ще один учасник обговорення іронічно додав: "Так вони вже досягли успіху. У чому ж провал?"

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Деякі вболівальники звернули увагу на відсутність практичних дій з боку відомства. "То, може, вже підтвердите свої слова справами? Поки що провалом приречені всі ваші спроби повернути Росію у світовий спорт", – написав користувач.

Інші коментатори зажадали пояснити, яким чином МЗС збирається домагатися повернення російських спортсменів на міжнародні змагання.

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"Слова, слова. А де справи й дії? Де? На ганебне ставлення до наших спортсменів з боку недружніх країн", – йдеться в одному з повідомлень.

Окремі учасники дискусії нагадали про тривалість відсторонення російських атлетів і наслідки пропуску великих турнірів для їхньої кар’єри.

"Ну, на п’ять років ізолювали, і ще щонайменше два роки цей бан триватиме. Що таке сім років? Це майже два олімпійські цикли й половина спортивної кар’єри окремого спортсмена", – зазначив один із уболівальників.