''Ми у сраці''. Футболіст збірної України не стримався у прямому ефірі після поразки від Північної Ірландії. Відео

Захисник збірної України Ілля Забарний емоційно висловився після поразки від Північної Ірландії в матчі п’ятого туру Ліги націй. Футболіст визнав, що національна команда переживає серйозну кризу, і взяв на себе відповідальність за невдалий результат.

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Зустріч відбулася 14 листопада і завершилася перемогою північноірландців з рахунком 1:0. Єдиний гол на 68-й хвилині забив Трей Г’юм. Після фінального свистка Забарний відповів на запитання журналістів телеканалу Megogo і не став приховувати розчарування грою українців.

Захисник визнав, що команда поступилася супернику в боротьбі, а також припустилася помилок, які вплинули на результат. Водночас він закликав не шукати винних серед партнерів по збірній і запропонував спрямувати критику особисто на нього.

"Якщо хочете когось звинувачувати, звинувачуйте мене. Я теж візьму на себе відповідальність. Я досвідчений гравець і маю більше вимагати насамперед від себе, а також від партнерів. Десь я недопрацював, десь помилився", – заявив футболіст.

Потім Забарний використав нецензурний вислів, характеризуючи становище національної команди.

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"Нам, вибачте, глибоко в дупі. Але потрібно піднімати голову й усім разом вибиратися звідти. Ось і все", – сказав захисник.

Поразка від Північної Ірландії стала для України третьою поспіль у нинішньому розіграші Ліги націй. Команда остаточно втратила шанси на вихід до дивізіону А.

В останньому турі 17 листопада українці зіграють проти Грузії. Щоб зберегти місце в дивізіоні B без стикових матчів, збірній необхідно не програти цю зустріч.

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