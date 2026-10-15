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"Ми незадоволені. Усіх обурює": в Росії влаштували нову істерику через відмову Нідерландів пускати збірну на ЧС

Олександр ЧекановОлександр Чеканов
Time to read1 хв
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"Ми незадоволені. Усіх обурює": в Росії влаштували нову істерику через відмову Нідерландів пускати збірну на ЧС
Родніна висловилася про нідерландців

Олімпійська чемпіонка з фігурного катання Ірина Родніна обурилася діями влади Нідерландів, яка відмовилася впускати до країни гімнастів збірної Росії на чемпіонат світу. Депутатка Державної думи зажадала від європейців забезпечити видачу віз спортсменам із РФ.

Про це Родніна заявила в інтерв’ю пропагандистському телеканалу "Матч ТВ". За словами прибічниці диктаторського режиму Володимира Путіна, росіяни в цій ситуації дуже обурені й вимагають, щоб міжнародна федерація розглянули рішення Нідерландів.

''Ми незадоволені. Усіх обурює'': в Росії влаштували нову істерику через відмову Нідерландів пускати збірну на ЧС

Українські вболівальники нагадали світові про сутність РФ. Джерело: УАФ

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''Ми незадоволені. Усіх обурює'': в Росії влаштували нову істерику через відмову Нідерландів пускати збірну на ЧС

Російська гімнастка Ангеліна Мельникова та диктатор Володимир Путін. Джерело: Вікіпедія

"Ну, звичайно, це погано. Що тут ще коментувати? Яке тут ще може бути ставлення? Що я маю сказати: як чудово, що наших спортсменів не пустили? Будь-яка країна, яка береться за проведення міжнародних змагань, зобов'язана забезпечити візову підтримку. Звісно, треба з’ясувати, чому цього не сталося. Зрозуміло, що нас усіх це обурює, ми незадоволені", – сказала Родніна.

До цього олімпійська чемпіонка Світлана Журова заявила, що Європа завдає шкоди самій собі, відмовляючи у допуску російським спортсменам.

''Ми незадоволені. Усіх обурює'': в Росії влаштували нову істерику через відмову Нідерландів пускати збірну на ЧС

Ірина Родніна. Джерело: t.me/s/rodninaofficial

''Ми незадоволені. Усіх обурює'': в Росії влаштували нову істерику через відмову Нідерландів пускати збірну на ЧС

Росію не допустили до ЧС. Джерело: Ілюстрація, згенерована штучним інтелектом

Як повідомляв OBOZ.UA, колишній чемпіон світу у надважкій вазі Микола Валуєв звинуватив Європу в підготовці війни проти Росії.

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