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"Ми незадоволені": у Росії скипіли через ситуацію з "новою коханкою Путіна" у світовому фігурному катанні

Олександр ЧекановОлександр Чеканов
Time to read1 хв
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"Ми незадоволені": у Росії скипіли через ситуацію з "новою коханкою Путіна" у світовому фігурному катанні
Валієва відсторонена від усіх турнірів

Президент Федерації фігурного катання Росії (ФФККР) Антон Сіхарулідзе висловив обурення з приводу позбавлення "нейтрального статусу" Каміли Валієвої та інших лідерів збірної. Олімпійський чемпіон 2002 року звинуватив Міжнародний союз ковзанярів (ISU) у нібито несправедливих санкціях щодо представників країни-агресора.

Про це Сіхарулідзе заявив в інтерв’ю пропагандистському інформаційному агентству РІА "Новости". Поплічник дикторського режиму Володимира Путіна пригрозив ISU розбірками та боротьбою за право російських фігуристів виступати нарівні з усіма, забувши згадати причини їхнього відсторонення.

''Ми незадоволені'': у Росії скипіли через ситуацію з ''новою коханкою Путіна'' у світовому фігурному катанні

Валієва на ОІ-2022

"Ми незадоволені й розчаровані тим, що четверо провідних російських фігуристів залишилися без нейтрального статусу й не можуть виступати на міжнародних змаганнях. Обов'язково будемо домагатися справедливості та боротися за те, щоб вони отримали цей статус", – сказав Сіхарулідзе.

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Нагадаємо, що в січні 2024 року Спортивний арбітражний суд у Лозанні (CAS) дискваліфікував Валієву на чотири роки у справі про позитивну допінг-пробу, взяту напередодні Олімпіади-2022. Термін покарання закінчився 25 грудня 2025 року, після чого фігуристка отримала "нейтральний статус".

''Ми незадоволені'': у Росії скипіли через ситуацію з ''новою коханкою Путіна'' у світовому фігурному катанні

Антон Сіхарулідзе. Джерело: ТАСС

''Ми незадоволені'': у Росії скипіли через ситуацію з ''новою коханкою Путіна'' у світовому фігурному катанні

Путін і Валієва. Джерело: ТАСС

Однак уже 5 вересня ISU відкликав відповідний допуск спортсменки до змагань, що призвело до її повного відсторонення від турнірів.

У лютому 2024 року Валієва з'явилася на церемонії відкриття турніру "Ігри майбутнього" у Казані та сиділа на трибуні поруч із диктатором, що раніше викликало резонанс і закріпило за нею в мережі прізвисько "нова коханка Путіна".

''Ми незадоволені'': у Росії скипіли через ситуацію з ''новою коханкою Путіна'' у світовому фігурному катанні

Валієва відбула дискваліфікацію за вживання допінгу. Джерело: Telegram-канал Каміли Валієвої

Крім того, у своєму Telegram-каналі вона опублікувала допис на підтримку законопроекту про покарання за пошук "екстремістських" матеріалів у мережі. Також стало відомо про радикальний крок Валієвої.

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