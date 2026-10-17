''Ми намагалися...'' В Італії винесли вердикт футболісту збірної України

Головний тренер "Болоньї" Раффаеле Палладіно заявив, що Артему Довбику доведеться чекати на свій шанс на полі, незважаючи на успішні виступи під час перерви на матчі збірних. За словами наставника, 29-річний футболіст збірної України отримав невелике ушкодження згинального м’яза, але зможе розраховувати на ігровий час, коли тренер надасть йому таку можливість.

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"Ми намагалися надати йому ігровий час як у молодіжній команді, так і в матчі проти "Асколі" під час двотижневої перерви на матчі збірних. Він добре впорався, але потім у нього виникла невелика проблема зі згинальним м’язом", – зазначив тренер в інтерв’ю Sos Fanta.

Тренер підкреслив, що Довбик уже набрав певну кількість ігрових хвилин на полі, але для повернення до складу йому потрібно дочекатися свого шансу. При цьому фахівець закликав українця зберігати спокій і запевнив, що у нього з’явиться можливість проявити себе.

"Поки я не випущу його на поле, йому доведеться чекати своєї нагоди. Але він повинен зберігати спокій, бо його момент настане", – додав тренер.

Як приклад фахівець навів Енема, який також чекав на свій шанс. За його словами, іншим футболістам команди теж доводиться змагатися за ігровий час, проте кожен із них отримає можливість вийти на поле.

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"Іншим гравцям теж потрібно чекати свого шансу, але вони можуть бути впевнені, що я їм його надам", – заявив наставник.

Як повідомляв OBOZ.UA, 6 вересня Довбик став одним із головних героїв домашнього матчу проти "Сассуоло" у третьому турі Серії А. Після фінального свистка трибуни стадіону "Ренато Далль’Ара" аплодували форварду збірної України та скандували його прізвище.

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Нагадаємо, що Довбик перейшов до "Болоньї" 30 липня. Трансфер оформлено на правах сезонної оренди з римської "Роми" до кінця сезону 2026/27.