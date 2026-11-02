''Ми дуже щасливі від цієї подорожі''. Що за клуб ''Комо'', який запалює в ЛЧ і як виник великий футбол біля озера

Комо цього року заграло новими фарбами – це вже не тільки всесвітньо відоме озеро. Сьогодні в Лізі чемпіонів запалює однойменний клуб під керівництвом іменитого Сеска Фабрегаса. Але як почалася ця історія? Чим сьогодні керується іспанець і чи вдасться "Комо" щось більше, аніж просто вихід до загального етапу ЛЧ? OBOZ.UA розповідає про унікальний італійський проект, який до минулого року не знав, що таке успіх.

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Клубу 119 років. За цей час він двічі зникав

Уперше "Комо" заснували аж у 1907 році. Це була звична загальноєвропейська традиція – кожне місто хотіло мати собі футбольну команду. Тоді група студентів розвинула дозвілля за прикладом з сусіднього Мілана, а далі клуб зміг долучитися до регіональних турнірів Ломбардії. Однак уся їх історія нагадує гойдалки, лише зрідка в цій каруселі була світла полоса у вигляді Серії А. Вперше на топовий рівень команда вийшла аж у 1949 році, лише на 4 сезони, потім було довготривале полювання на переможні місця Серії В, щоб спробувати повернутися вище. Знову підйом – і знову виліт, часом аж у третій дивізіон. Загалом, за період із 1949 до 2000 року італійський клуб був на найвищому рівні сумарно трохи більше десятка сезонів.

І ми не дарма кажемо про перше заснування, бо команда кілька разів перероджувалася. Після 2001 року б’янкоблу ще раз зазирнули в Серію А – та зникли. Проблеми з поведінкою вболівальників, помножені на фінансові борги, позбавили клуб професійного статусу і той припинив існування. У 2004 створюється нова команда, з тими ж кольорами, як наслідник історії, але великих успіхів той "Комо" не має, лише один кубок найнижчого профдивізіону. Як підсумок, спроба перезапуску успіху не мала.

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У 2017 році на мапі з’являється "Комо 1907" – і це вже той колектив, який ми бачимо сьогодні в Лізі чемпіонів. Після кількох аукціонів і після рішень Федерації футболу Італії, команда отримує право грати, але вже не як спадкоємець багаторічної історії, а як унікальний новий представник від міста Комо. В структуру вкладається індонезійська компанія – і приходять гроші на зростання. Після тривалої боротьби, навесні 2024 року клубу вдається взяти друге місце Серії В та, вчергове, повернутися в еліту. Нова епоха напряму пов’язана з приходом до команди Сеска Фабрегаса.

Головні історії дня

Велика та велична перебудова

Відомий у колишньому футболіст "Барселони" Сеск Фабрегас прийшов до "Комо" у 2022 році. Саме там він догравав кар’єру, а потім увійшов до тренерського штабу клубної академії. Трохи згодом іспанець очолив основну команду. Йому лише за 4 роки вдалося повернути містечко до італійської еліти, а у 2026 році – вперше в історії здобути для них путівку до Ліги чемпіонів. Спортивний директор команди Карлальберто Луді зазначав, що новий тренер відіграв величезну роль:

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Професіоналізм у всьому, чесно кажучи. Не лише на полі, а й поза ним, у формуванні культури клубу. Він приніс свій менталітет – і це одна з причин, чому ми так швидко прогресували й розвивалися. Чесно кажучи, завдяки ньому ми виглядаємо просто фантастично Карлальберто Луді, спортивний директор "Комо"

Біля озера дуже цінують внесок Фабрегаса. Там кажуть, що він має надзвичайно відкрите мислення і прагне самовдосконалюватися. Тому все, що сьогодні демонструє "Комо", – це наслідок сміливості до експериментів. Він зміг налаштувати гравців на бажання бути відкритими проти будь-якого суперника, що дало змогу в сезоні 25/26 програти лише 7 матчів, менше тільки в переможця турніру "Інтера". Протягом сезону двічі переграли "Ювентус", забрали очки в "Лаціо", "Мілана" й "Наполі", а з майбутніми чемпіонами була легендарна гра 3:4. Завдяки філософії лідерства "Комо" втримався на 4 сходинці та вирушив підкорювати ЛЧ.

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"Мені пощастило працювати з найкращими тренерами"

Сеску вдалося попрацювати під керівництвом Арсена Венгера, Хосепа Гвардіоли та Жозе Моуріньо – ідеальне портфоліо для самостійного зростання як тренера. У нещодавньому інтерв’ю для УЄФА він відзначав, що це справжнє щастя мати такий бекграунд від найкращих коучів. Для Ліги чемпіонів це неабияк знадобилося, адже Фабрегас не тільки вперше вийшов до групи ЛЧ як тренер, він привів на турнір дебютанта. Тому про наступний раунд тренер каже, що це складний шлях, де йому треба багато чого вивчити додатково:

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Поступово я переймав певні речі, передусім позитивні. А все, що було не таким позитивним – з точки зору команди чи з моєї особистої точки зору, – ти теж береш із собою, поєднуючи весь цей досвід, щоб потім сформувати власні ідеї, створити свою методологію та свій стиль гри Сеск Фабрегас

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Шоу в Лізі чемпіонів тільки починається

На сьогодні "Комо" посідає 9 місце в спільній групі. Після трьох турів у них 6 очок, отриманих за дві домашні перемоги – над "Лейпцигом" та "Манчестер Юнайтед"; програли "Феєнорду". Цього тижня команда продовжить виступи, виїзний матч проти "Ланса". Цікаво, що на своєму стадіоні поки вимальовується фортеця, обидві перемоги були з рахунком 4:1. Команда Фабрегаса показала тактичний майстер-клас проти МЮ, повільно розібравши структуру Карріка через впевнений контроль і раптові включення в гру там, де суперник нібито все розрахував. Експерименти тривають.

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Календар підкинув італійцям паливо для подальшого розігріву. Далі в них "Ланс", АЕК і "Бетіс", але головна страва підготована на кінець групи – ПСЖ і "Барселона" поспіль. Чинний чемпіон приїде до Комо, а от із колишньою Сеск зустрічатиметься на Камп Ноу, що стане просто фантастичним матчем, попри очевидну перевагу блау-гранас над новачком ЛЧ. Навіть якщо "Комо" виграє тільки домашні матчі, 12 очок вистачить для впевненого місця в стикових іграх. Хоча ця команда виглядає здатною до більших тріумфів і вона нас неодноразово здивує.