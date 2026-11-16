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"Мушу визнати": знаменита українська тенісистка оголосила про завершення кар’єри

Олександр ЧекановОлександр Чеканов
Time to read1 хв
270
"Мушу визнати": знаменита українська тенісистка оголосила про завершення кар’єри
Цуренко завершила кар'єру

Українська тенісистка та колишня гравчиня національної збірної Леся Цуренко оголосила про завершення професійної кар’єри. 37-річна киянка зізналася, що їй було непросто ухвалити таке рішення, адже вона не уявляла свого життя поза кортом.

Про це Цуренко написала на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram. За словами нашої співвітчизниці, у тенісі вона не змогла повністю реалізувати себе й досягти цілей, про які мріяла в дитинстві, однак спорт став для неї справжньою пристрастю.

''Мушу визнати'': знаменита українська тенісистка оголосила про завершення кар’єри

Леся Цуренко завершила кар’єру. Джерело: Instagram Лесі Цуренко

"Я щиро вдячна кожному, хто вірив у мене, коли я сама не вірила, кожному, хто допомагав мені й зробив можливими мої виступи в турі, хто був зі мною в найщасливіші та найскладніші моменти. Але найголовніше, що я зараз знаю: життя без тенісу можливе. Воно існує, і я можу спробувати реалізувати себе в інших сферах", – наголосила Цуренко.

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''Мушу визнати'': знаменита українська тенісистка оголосила про завершення кар’єри

Леся Цуренко була 23-ю ракеткою світу. Джерело: WTA

''Мушу визнати'': знаменита українська тенісистка оголосила про завершення кар’єри

Цуренко з українським прапором. Джерело: Instagram Лесі Цуренко

Вона також зазначила, що часто стикалася з травмами, які впливали на її результати. "Я мушу визнати, що це дуже непростий момент для мене. Я не здійснила своїх дитячих мрій і не реалізувала всього, чого хотіла. Моє тіло часто підводило мене, а ментально я не завжди могла впоратися з викликами, які переді мною стояли. І, мабуть, мені ще потрібен час, щоб прийняти те, що не все склалося так, як колись уявляла собі маленька я", – підсумувала тенісистка.

''Мушу визнати'': знаменита українська тенісистка оголосила про завершення кар’єри

Леся Цуренко. Джерело: Instagram Лесі Цуренко

Зазначимо, що востаннє Цуренко виходила на корт у 2024 році. Її найкращим досягненням у світовому рейтингу стала 23-тя позиція (листопад-2019). За кар'єру вона здобула чотири титули, а найкращим досягненням Лесі на мейджорах став чвертьфінал US Open-2018. За свою кар'єру українка провела 28 матчів (по 14 перемог і поразок) за збірну. Вона виграла сім мільйонів доларів призових.

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