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"Можуть каламутити воду": у Росії розмріялися відібрати в Німеччини ЧС з хокею, на якому зіграє Україна

Олександр ЧекановОлександр Чеканов
Time to read1 хв
276
"Можуть каламутити воду": у Росії розмріялися відібрати в Німеччини ЧС з хокею, на якому зіграє Україна
Журова розповіла про ЧС з хокею

Олімпійська чемпіонка Світлана Журова висловила безглузду думку про те, що право на проведення світової хокейної першості могли б віддати Росії. Депутатка Державної думи, коментуючи позицію Німеччини, яка прийме турнір-2027, щодо повернення РФ, назвала змагання легкими для організації в країні-агресорці.

Про це Журова заявила в інтерв’ю пропагандистському телеканалу "Матч ТВ". Поплічниця диктаторського режиму Володимира Путіна водночас поскаржилася, що в разі перенесення ЧС до РФ росіяни зіткнулися б із бойкотами з боку інших країн через їхнє небажання грати з агресорами.

''Можуть каламутити воду'': у Росії розмріялися відібрати в Німеччини ЧС з хокею, на якому зіграє Україна

Збірна Росії з хокею. Джерело: РІА "Новости"

"Ми завжди готові провести чемпіонат світу, якщо німецька сторона відмовиться від проведення цього турніру. Зрозуміло, що підготовка до чемпіонату світу завжди займає більше часу, ніж до інших змагань з хокею, але для нашої країни це абсолютно не проблема. Інше питання, що інші країни можуть бойкотувати, можуть почати каламутити воду. Говорити, що не поїдуть до Росії. Але на тлі відмови Німеччини ми можемо запропонувати провести чемпіонат світу, хоча, звісно, це можуть запропонувати й США", – сказала Журова.

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''Можуть каламутити воду'': у Росії розмріялися відібрати в Німеччини ЧС з хокею, на якому зіграє Україна

Світлана Журова. Джерело: РІА "Новости"

Раніше Спортивний арбітражний суд у Лозанні (CAS) зобов’язав Міжнародну федерацію хокею (IIHF) негайно допустити збірні Росії до своїх турнірів у всіх вікових категоріях. У Фінляндії одразу ж заявили рішучий протест у зв’язку з цим рішенням. У самій РФ негайно почали ображати всіх європейців.

На ЧС-2027 у Німеччині вперше має зіграти збірна України. У Росії вже зажадали, щоб нашу команду виключили з турніру заради повернення агресорів.

''Можуть каламутити воду'': у Росії розмріялися відібрати в Німеччини ЧС з хокею, на якому зіграє Україна

Українські вболівальники нагадали світу про сутність РФ. Джерело: УАФ

''Можуть каламутити воду'': у Росії розмріялися відібрати в Німеччини ЧС з хокею, на якому зіграє Україна

Хокеїсти збірної України. Джерело: IIHF

Як повідомляв OBOZ.UA, керівництво Німецького хокейного союзу (DEB) категорично виступило проти допуску Росії до міжнародних змагань.

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