''Можна назвати токсичною'': Монфіс перервав мовчання про розлучення зі Світоліною

Французький тенісист Гаель Монфіс уперше висловився про своє розлучення з першою ракеткою України Еліною Світоліною. 40-річний парижанин зазначив, що, попри розрив стосунків, пара залишається сім’єю, адже вони разом продовжують виховувати доньку Скай.

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Про це Монфіс написав на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram. Колишня шоста ракетка світового рейтингу наголосив, що безмежно поважає Світоліну та причини, які спонукали її стати ініціаторкою розлучення.

"Еліна не була зобов’язана комусь щось пояснювати, але вирішила щиро й відкрито розповісти про причини свого рішення – так, як вважала за правильне. Багато хто вважав її пояснення недостатньо "ідеальним", і Еліна зіткнулася з критикою, яку, на мою думку, можна назвати в найкращому разі нетактовною, а в найгіршому – токсичною. Ми з Еліною більше не пара, але ми й досі сім’я. І хоча в мене болить серце, я назавжди залишатимуся вдячним їй за підтримку й любов, які вона дарувала мені всі ці роки", – поділився емоціями Монфіс.

Спортсмен, який вирішив достроково завершити кар’єру, також закликав шанувальників із повагою ставитися до рішення партнерів.

"Я щиро ціную те, що людям небайдуже моє щастя, але мене глибоко засмучує брак делікатності й доброти щодо Еліни. Навіть якщо хтось не розуміє її мотивів або не погоджується з ними, будь ласка, пам’ятайте: у будь-яких стосунках відбувається набагато більше того, що залишається за лаштунками й чого неможливо передати в одному дописі. В Еліни – свої битви, у мене – свої. Я поважаю її вибір і причини, якими вона керувалася. Ми й надалі підтримуватимемо одне одного й дбатимемо одне про одного – особливо тепер, коли нас пов’язує спільна дитина", – підсумував француз.

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Раніше Світоліна закликала вболівальників не шукати винних, а також висловила повну підтримку чоловікові. Також наша тенісистка знялася з турніру в японському Токіо.

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Нагадаємо, Еліна та Гаель почали зустрічатися у 2019 році. Через два роки вони оголосили про розрив стосунків, однак згодом знову стали парою. 16 липня 2021-го українка та француз зіграли весілля, а вже в жовтні-2023 у них народилася донька Скай.