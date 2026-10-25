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Москва проведе історичний чемпіонат світу. Названо федерацію, яка першою з 2022 року віддала Росії світовий турнір з олімпійського виду спорту

Максим ІншаковМаксим Іншаков
Time to read2 хв
153
Москва проведе історичний чемпіонат світу. Названо федерацію, яка першою з 2022 року віддала Росії світовий турнір з олімпійського виду спорту
РФ отримала право прийняти турнір після рішення виконкому організації

Міжнародна федерація важкої атлетики (IWF) обрала Москву місцем проведення дорослого чемпіонату світу 2030 року. Росія отримала право прийняти турнір після рішення виконкому організації, що відбувся в Китаї та розподілив чотири світові першості на період з 2028 по 2030 рік.

РФ уперше з початку повномасштабного вторгнення у 2022 році отримала право прийняти велике міжнародне змагання з олімпійського виду спорту. До цього Росія жодного разу в історії не приймала дорослий чемпіонат світу з важкої атлетики.

Москва проведе історичний чемпіонат світу. Названо федерацію, яка першою з 2022 року віддала Росії світовий турнір з олімпійського виду спорту

Виконком IWF відбувся в Китаї. Джерело: IWF

Окрім Москви, IWF визначила ще три місця проведення світових першостей. У 2028 році юнацький чемпіонат світу відбудеться у Приштині, столиці Косова, а юніорська першість – у Каракасі, столиці Венесуели. У 2029 році дорослий чемпіонат світу прийматиме індійський Ахмедабад.

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Москва проведе історичний чемпіонат світу. Названо федерацію, яка першою з 2022 року віддала Росії світовий турнір з олімпійського виду спорту

Російська важкоатлетка

Генеральний секретар IWF Хосе Кіньонес позитивно оцінив результати розподілу турнірів. За його словами, усі заявки були високого рівня, а проведення змагань у трьох із чотирьох обраних країн стане для них першим досвідом організації світових першостей під егідою федерації.

"Це демонструє, що наш вид спорту розвивається в усьому світі, а проведення наших змагань становить великий інтерес для багатьох країн планети", – заявив Кіньонес.

Москва проведе історичний чемпіонат світу. Названо федерацію, яка першою з 2022 року віддала Росії світовий турнір з олімпійського виду спорту

Генеральний секретар IWF Хосе Кіньонес. Джерело: instagram.com/iwfnet

Росія повернула національну символіку

У червні 2026 року виконком IWF дозволив російським і білоруським важкоатлетам брати участь у змаганнях у всіх вікових категоріях. Спортсменам також надали можливість виступати під національними прапорами та з виконанням державних гімнів.

Москва проведе історичний чемпіонат світу. Названо федерацію, яка першою з 2022 року віддала Росії світовий турнір з олімпійського виду спорту

Атлети з РФ отримують можливість повернутися на міжнародні турніри на загальних підставах

Раніше російські та білоруські атлети були змушені брати участь у міжнародних змаганнях у нейтральному статусі, без національної символіки. Переглядаючи обмеження, федерація послалася на оновлені рекомендації Міжнародного олімпійського комітету та необхідність забезпечення рівних можливостей для спортсменів.

Москва проведе історичний чемпіонат світу. Названо федерацію, яка першою з 2022 року віддала Росії світовий турнір з олімпійського виду спорту

Глава МОК Кірсті Ковентрі

IWF стала ще однією міжнародною спортивною організацією, яка повернула росіянам і білорусам право виступати під національною символікою. Раніше аналогічні рішення ухвалили міжнародні федерації боротьби, плавання, дзюдо, тхеквондо та спортивної гімнастики.

Москва проведе історичний чемпіонат світу. Названо федерацію, яка першою з 2022 року віддала Росії світовий турнір з олімпійського виду спорту

Вінер, Путін і збірна Росії з художньої гімнастики. Джерело: vinercenter.ru

Федерація важкої атлетики України звернулася до міжнародних спортивних організацій із проханням закріпити право українських спортсменів не бути присутніми на церемоніях нагородження та під час виконання гімну Росії без ризику дисциплінарних покарань.

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