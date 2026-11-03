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Монфіс після розриву зі Світоліною зробив прощальну заяву, вперше розповівши про доньку Скай. Відео

Максим ІншаковМаксим Іншаков
Time to read2 хв
615
Монфіс після розриву зі Світоліною зробив прощальну заяву, вперше розповівши про доньку Скай. Відео
Урочиста церемонія відбулася 3 листопада в Парижі

Французький тенісист Гаель Монфіс присвятив свій останній виступ у Парижі чотирирічній доньці Скай, яку виховує разом з українською тенісисткою Еліною Світоліною. Під час прощальної церемонії спортсмен розповів про розмови з дівчинкою, її мрію стати чемпіонкою і побажав їй колись вийти на тенісний корт у Парижі.

Урочиста церемонія на честь завершення кар’єри 40-річного Монфіса відбулася 3 листопада на турнірі ATP 1000 у Парижі. Француз звернувся до доньки й пояснив, що вона сама просила його частіше розповідати про неї.

"Моя маленька донька Скай дуже хотіла, щоб я обов’язково розповів про неї. Для неї це було важливо. Вона сказала мені: "Тату, ну ти зовсім мало про мене говориш". Їй лише чотири роки. Тож, Скай, якщо ти мене бачиш, зараз я говорю про тебе. Можливо, ти подивишся це відео вже пізніше", – сказав тенісист.

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Монфіс також поділився розмовою з донькою про те, чому люди підходять до нього на вулиці й вітаються. Він пояснив Скай, що це відбувається тому, що тато добра людина, і попросив її теж бути доброю. Дівчинка відповіла, що хоче бути такою ж.

Окремо француз розповів про спортивні плани доньки. За його словами, Скай заявила, що хоче стати чемпіонкою в усьому. Коли батько попросив її вибрати конкретний напрям, дівчинка спочатку назвала розмови, а потім зупинилася на тенісі.

"Я запитав її: "Скай, у чому ти хочеш стати чемпіонкою?" Вона відповіла: "Я хочу бути чемпіонкою в усьому". Я сказав, що все-таки доведеться щось вибрати. Спочатку вона сказала, що хоче стати чемпіонкою з розмов. Але невдовзі додала, що хотіла б стати чемпіонкою з тенісу. Я відповів, що впевнений: у неї будуть хороші здібності до цього виду спорту", – розповів Монфіс.

Монфіс після розриву зі Світоліною зробив прощальну заяву, вперше розповівши про доньку Скай. Відео

Монфіс розповів про доньку

На завершення француз присвятив доньці свою останню появу на корті й згадав, що 3 листопада минуло рівно вісім років від дня, коли він був разом із її матір’ю. Монфіс назвав цю дату символічною для родини.

"Скай, твій тато був тенісистом. Він любив теніс. Я виріс у Парижі, і тут мене підтримувала чудова публіка. Від усього серця сподіваюся, що ти станеш чемпіонкою в усьому, чим сама захочеш займатися. І сподіваюся, що одного дня ти зможеш зіграти тут, у Парижі", – звернувся спортсмен до доньки.

Монфіс після розриву зі Світоліною зробив прощальну заяву, вперше розповівши про доньку Скай. Відео

Монфіс з Еліною та їхньою донькою Скай

Про завершення кар’єри Монфіса стало відомо ще 5 жовтня, коли його ім’я з’явилося на сайті Міжнародного агентства із забезпечення чесності в тенісі (ITIA) у списку гравців, які завершили виступи. Раніше француз планував провести останній турнір саме в Парижі.

Монфіс завершив кар’єру з 13 титулами ATP. Його найвищим досягненням у світовому рейтингу стала шоста позиція, яку він посідав у 2016 році. Француз тричі грав у фіналах турнірів серії Masters 1000 і двічі доходив до півфіналів турнірів Великого шлема.

19 жовтня стало відомо про розставання Монфіса з українською тенісисткою Еліною Світоліною. У пари є чотирирічна донька Скай.

Еліна Світоліна вийшла заміж за Гаеля Монфіса.

Еліна Світоліна вийшла заміж за Гаеля Монфіса в липні-2021. Джерело: Instagram Юліана Світоліна

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