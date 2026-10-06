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"Момент настав. Я йду з миром, я віддав усе". Опубліковано відео з останніми словами Ліонеля Мессі

Максим Іншаков
Максим Іншаков
Time to read2 хв
icon 48
"Момент настав. Я йду з миром, я віддав усе". Опубліковано відео з останніми словами Ліонеля Мессі
Титулований аргентинець проводить останній матч за національну збірну

Ліонель Мессі звернувся до вболівальників перед своїм останнім матчем у складі збірної Аргентини. 39-річний нападник подякував фанатам за підтримку та заявив, що залишає національну збірну з почуттям виконаного обов’язку.

''Момент настав. Я йду з миром, я віддав усе''. Опубліковано відео з останніми словами Ліонеля Мессі

Мессі залишає збірну Аргентини. Джерело: Кадр із відео

Відеозвернення капітана аргентинців з'явилося в Instagram adidas Football напередодні прощального матчу зі збірною Беніну. Цей товариський матч стане останнім для Мессі у футболці національної команди.

"Момент настав. Я йду з миром, я віддав усе. Ця футболка була моєю мрією, моєю гордістю і моїм життям протягом багатьох років. Дякую за те, що так сильно любили мене. Дякую за підтримку", – сказав Мессі.

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Поєдинок відбудеться на стадіоні "Монументаль" у Буенос-Айресі. Початок зустрічі заплановано на 02:00 за київським часом.

За інформацією аргентинських ЗМІ, збірна Беніну погодилася взяти участь у матчі без фінансових вимог до місцевої федерації. Повідомляється, що представники африканської команди попросили лише про спільну фотографію з Мессі після гри.

Спеціально до прощального вечора adidas підготував для аргентинської збірної ретро-комплект форми. Незадовго до матчу Мессі презентував нову екіпіровку вболівальникам.

''Момент настав. Я йду з миром, я віддав усе''. Опубліковано відео з останніми словами Ліонеля Мессі

Мессі на останньому тренуванні збірної Аргентини

Підтримати багаторічного лідера національної команди приїхали його нинішні та колишні партнери по збірній. Серед них Ніколас Отаменді, Родріго Де Пауль, Леандро Паредес та Есек’єль Лавессі.

У Росаріо, рідному місті футболіста, перед Монументом національному прапору встановили величезну футболку збірної Аргентини з десятим номером і написом Gracias ("Дякую").

''Момент настав. Я йду з миром, я віддав усе''. Опубліковано відео з останніми словами Ліонеля Мессі

Футболка з написом "Дякую"

Мессі дебютував у національній збірній у серпні 2005 року і провів у її складі понад два десятиліття. За цей час він зіграв 207 матчів, що є рекордом збірної Аргентини, забив 125 голів і віддав 68 результативних передач.

''Момент настав. Я йду з миром, я віддав усе''. Опубліковано відео з останніми словами Ліонеля Мессі

Мессі провів останнє тренування збірної Аргентини

Разом з аргентинцями нападник виграв чемпіонат світу 2022 року, два Кубки Америки, "Фіналіссіму" та олімпійське "золото" Пекіна-2008.

При цьому завершення міжнародної кар’єри не означає відхід із футболу. Після прощання зі збірною Мессі продовжить виступати на клубному рівні за американський "Інтер Маямі".

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