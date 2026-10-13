Міжнародна федерація тенісу ухвалила рішення щодо Росії та Білорусі

Міжнародна федерація тенісу (World Tennis) зберегла обмеження щодо національних федерацій Росії та Білорусі, не підтримавши відновлення їхніх членських прав. Відповідне рішення було ухвалено 13 жовтня на Генеральній асамблеї організації в Алмати, Казахстан.

Відео дня

Делегати розглянули резолюції, які передбачали повернення російських і білоруських збірних до міжнародних командних змагань під егідою ITF, а також відновлення членства тенісних федерацій цих країн. Жодна із запропонованих ініціатив не набрала необхідної підтримки.

За підсумками голосування призупинення членства Федерації тенісу Росії та Білоруської тенісної федерації залишилося в силі. Таким чином, національні команди двох країн не отримали допуску до міжнародних командних турнірів, що проводяться під егідою організації.

РЕКЛАМА

Окрім питання щодо статусу Росії та Білорусі, учасники засідання схвалили зміни в назвах кількох міжнародних змагань. Зокрема, турнір Wheelchair Tennis Masters, який завершує сезон у тенісі на візках, перейменували на Wheelchair Finals. Нова назва буде використовуватися вже на змаганнях 2026 року, які відбудуться в листопаді в Барселоні, Іспанія.

Також змінилися назви командних змагань категорії 30+ у рамках World Tennis Masters Championships. Чоловічий турнір отримав назву Leander Paes Cup, жіночий проводитиметься під назвою Marie Pinterova Cup.

Головні історії дня