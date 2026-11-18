Колишній футболіст київського "Динамо" Артем Мілевський розкритикував тренера збірної України Андреа Мальдеру за відмову викликати до команди Андрія Ярмоленка. Екснападник "синьо-жовтих" також висловив версію про те, що вінгера залишили поза грою через небажання, щоб той побив бомбардирський рекорд Андрія Шевченка.

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Про це Мілевський заявив в інтерв’ю таблоїду Blik. Чвертьфіналіст чемпіонату світу-2006 нагадав, що в активі Ярмоленка 47 забитих м’ячів у футболці збірної України, тоді як нинішній голова Української асоціації футболу (УАФ) провів на один гол менше.

"Якщо ти вважаєш, що Ярмоленко вже має дати дорогу молодим, – добре, таке діло. Але ти людину нормально проведи, виклич на цей збір, дай якийсь ігровий час. Не дай боже, він ще й вийде та заб’є, і перевершить рекорд Шевченка! Напевно, цього не хочуть. Ярмоленко забив 47 голів за збірну. Треба ж якось нормально до нього поставитися. Спочатку говориш про "Золотий м’яч" для Ярмоленка, а потім виходить, що він уже не потрібен. Ну, що це таке? Некрасиво. Я до Мальдери взагалі ніяк не ставлюся, але таких його дій не розумію", – сказав Милевський.

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Раніше сам Мальдера пояснив своє рішення не викликати Ярмоленка на листопадові матчі збірної України в Лізі націй.

Як повідомляв OBOZ.UA, Андрій Ярмоленко достроково розірве контракт із київським "Динамо", щоб здійснити радикальний поворот у кар’єрі.

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