''Міг його перемогти. Щось йшло не так'': Дюбуа сказав, ким вважає Усика

Чемпіон світу у надважкій вазі Даніель Дюбуа (23-3, 22 КО) висловив упевненість у тому, що міг перемогти Олександра Усика (25-0, 16 КО), однак не зміг цього зробити через власні помилки. Британець зазначив, що багато чого навчився у двох поєдинках з українським боксером.

Відео дня

Про це Дюбуа заявив в ефірі шоу Piers Morgan Uncensored. 29-річний суперважковаговик із Лондона підкреслив, що два його поєдинки проти Усика сприяли його розвитку, адже після цього він зумів завоювати чемпіонський пояс за версією Всесвітньої боксерської ради (WBO).

"Гадаю, я міг його перемогти. Були допущені помилки, якщо озирнутися назад, щось йшло не так, не все складалося як треба. Але я вдячний за уроки, які отримав у двох поєдинках з ним. Знаєте, з тих пір я багато чого досяг. Тож це хороший знак. Було чудово розділити ринг із такою легендою", – сказав Дюбуа.

РЕКЛАМА

Нагадаємо, що Усик двічі переміг британця – у 2023 році технічним нокаутом у п’ятому раунді, а в 2025-му нокаутував суперника у п’ятій трихвилинці.

Головні історії дня

17 жовтня Дюбуа проведе реванш зі своїм співвітчизником Фабіо Вордлі (20-1-1, 19 KO). У свою чергу, наш співвітчизник шукає наступного суперника.

Як повідомляв OBOZ.UA, Олександра Усика звинуватили в тому, що він влаштував справжню підставу Ентоні Джошуа перед його боєм з Тайсоном Ф'юрі.