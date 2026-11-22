Аргентинський лідер "Інтер Маямі" Ліонель Мессі отримав жовту картку за те, що кинув м’яч в обличчя нападнику "Коламбус Крю" Гонсало Тапії під час матчу плей-оф чемпіонату США з футболу. Інцидент стався в першому таймі зустрічі, що завершилася розгромною поразкою "Інтер Маямі" з рахунком 0:3.

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Епізод стався на 45+4-й хвилині. Мессі збирався швидко виконати вкидання з-за бокової лінії, однак Тапія підійшов впритул і спробував завадити аргентинцю ввести м’яч у гру.

У відповідь капітан "Інтер Маямі" навмисно кинув м’яч прямо в обличчя чилійському футболістові. Тапія впав на газон, після чого між гравцями виник конфлікт.

Головний арбітр матчу Аллен Чепмен покарав обох учасників епізоду жовтими картками. Мессі отримав попередження за неспортивну поведінку, а Тапію покарали за перешкоджання під час виконання вкидання.

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Згідно зі звітом суддів, силу кидка визнали недостатньою, щоб кваліфікувати епізод як агресивну поведінку, за яку передбачено пряму червону картку.

Головний тренер "Коламбус Крю" Лоран Куртуа після матчу висловив невдоволення рішенням арбітра. В інтерв’ю The Guardian він заявив, що Мессі "однозначно заслуговував на більше, ніж просто жовту картку".

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Сам Тапія поставився до того, що сталося, спокійніше. У розмові з Deporte Total чилієць назвав те, що сталося, звичайним ігровим епізодом, зазначивши, що на цьому конфлікт було вичерпано.

Сам матч завершився великою перемогою "Коламбус Крю". Тапія відкрив рахунок на дев’ятій хвилині, реалізувавши пенальті, а після перерви забив ще раз на 58-й хвилині. Між його голами відзначився Т. Хабрун, який вразив ворота "Інтер Маямі" на 52-й хвилині.

Становище флоридського клубу ускладнилося ще в першому таймі: команда залишилася в меншості після вилучення Гонсало Лухана.

Тепер "Інтер Маямі" необхідно перемогти в повторному виїзному матчі в Коламбусі. Серія першого раунду плейоф MLS триває до двох перемог, тому ще одна поразка призведе до вильоту команди Мессі з турніру.