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Мессі психанув під час прощального матчу за збірну Аргентини. Відео

Олександр Чеканов
Олександр Чеканов
Time to read2 хв
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Мессі психанув під час прощального матчу за збірну Аргентини. Відео
Мессі завершив кар'єру у збірній Аргентини

Легендарний нападник Ліонель Мессі в ніч проти 7 жовтня зіграв прощальний матч за національну збірну Аргентини. Нападник американського "Інтера" став головною зіркою товариської зустрічі з Беніном, який супроводжувався неймовірними перформансами, присвячених футболістові.

Мессі вивів команду на поле з капітанською пов'язкою і відіграв усі 90 хвилин. Напередодні матчу Ліонель зробив емоційну заяву щодо своєї міжнародної кар'єри, а під час виконання національного гімну Аргентини на стадіоні "Монументаль" він не зміг стримати сліз.

Мессі психанув під час прощального матчу за збірну Аргентини. Відео

Ліонель Мессі

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Під час самого спарингу, який став для 39-річного нападника 208-м у футболці збірної, він відзначився двома результативними передачами та голом з пенальті. Однак ще більше запам’ятався момент, коли Мессі не влучив у порожній кут з семи метрів, після чого за межами поля щосили вдарив по м’ячу.

Мессі психанув під час прощального матчу за збірну Аргентини. Відео

Футболісти збірної Аргентини

Мессі психанув під час прощального матчу за збірну Аргентини. Відео

Мессі забив останній гол за збірну Аргентини

У своїй прощальній промові перед 85-тисячним стадіоном Ліонель несподівано згадав про ЧС-2026, де Аргентина програла у фіналі Іспанії. "Пережити минулий чемпіонат світу було само по собі важким випробуванням. Ми мріяли знову стати чемпіонами світу. Ми були дуже близькі до мети, всупереч загальним розмовам, нічого незвичайного не сталося. Матч проти Англії забрав у нас неймовірно багато сил", – сказав футболіст.

Мессі психанув під час прощального матчу за збірну Аргентини. Відео

Ліонель Мессі провів прощальний матч за збірну Аргентини

За свою кар'єру в збірній Мессі виграв з нею всі можливі турніри – Олімпійські ігри, чемпіонат світу, Кубок Америки. Він забив 126 голів і віддав 69 результативних передач.

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