Мессі психанув під час прощального матчу за збірну Аргентини. Відео

Легендарний нападник Ліонель Мессі в ніч проти 7 жовтня зіграв прощальний матч за національну збірну Аргентини. Нападник американського "Інтера" став головною зіркою товариської зустрічі з Беніном, який супроводжувався неймовірними перформансами, присвячених футболістові.

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Мессі вивів команду на поле з капітанською пов'язкою і відіграв усі 90 хвилин. Напередодні матчу Ліонель зробив емоційну заяву щодо своєї міжнародної кар'єри, а під час виконання національного гімну Аргентини на стадіоні "Монументаль" він не зміг стримати сліз.

Під час самого спарингу, який став для 39-річного нападника 208-м у футболці збірної, він відзначився двома результативними передачами та голом з пенальті. Однак ще більше запам’ятався момент, коли Мессі не влучив у порожній кут з семи метрів, після чого за межами поля щосили вдарив по м’ячу.

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У своїй прощальній промові перед 85-тисячним стадіоном Ліонель несподівано згадав про ЧС-2026, де Аргентина програла у фіналі Іспанії. "Пережити минулий чемпіонат світу було само по собі важким випробуванням. Ми мріяли знову стати чемпіонами світу. Ми були дуже близькі до мети, всупереч загальним розмовам, нічого незвичайного не сталося. Матч проти Англії забрав у нас неймовірно багато сил", – сказав футболіст.

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За свою кар'єру в збірній Мессі виграв з нею всі можливі турніри – Олімпійські ігри, чемпіонат світу, Кубок Америки. Він забив 126 голів і віддав 69 результативних передач.