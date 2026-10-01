Мессі придбав іспанський футбольний клуб

Ліонель Мессі став власником іспанського "Ельденсе", що виступає у другому дивізіоні країни. 1 жовтня клуб офіційно оголосив про перехід під контроль аргентинця, однак угода ще має отримати обов’язкове схвалення Вищої спортивної ради Іспанії (CSD).

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Мессі придбав усі акції "Ельденсе", які раніше належали колумбійській інвестиційній групі, що була основним власником клубу. Таким чином, аргентинець отримав повний контроль над командою, що базується в місті Ельда провінції Аліканте.

"Ельденсе" заснований у 1921 році і зараз виступає в Сегунді, другому за силою дивізіоні іспанського футболу. Клуб посідає 19-те місце після семи матчів, маючи одну перемогу та чотири поразки.

У заяві клубу зазначається, що прихід Мессі відкриває новий етап у понад столітній історії "Ельденсе". У команді також повідомили про довгостроковий проєкт, який передбачає розвиток клубу у спортивному, інституційному та соціальному напрямках.

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Для Мессі це вже другий іспанський клуб. У квітні 2026 року він повністю придбав "Корнелью", яка виступає у п’ятому дивізіоні Іспанії.

При цьому купівля "Ельденсе" стала першим придбанням Мессі у професійному іспанському футболі. Юридично угода поки що не завершена: остаточне оформлення залежить від дозволу CSD відповідно до іспанського законодавства про спорт.

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