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Мессі придбав іспанський футбольний клуб

Максим Іншаков
Максим Іншаков
Time to read1 хв
icon 275
Мессі придбав іспанський футбольний клуб
Аргентинський нападник офіційно оформив угоду

Ліонель Мессі став власником іспанського "Ельденсе", що виступає у другому дивізіоні країни. 1 жовтня клуб офіційно оголосив про перехід під контроль аргентинця, однак угода ще має отримати обов’язкове схвалення Вищої спортивної ради Іспанії (CSD).

Мессі придбав усі акції "Ельденсе", які раніше належали колумбійській інвестиційній групі, що була основним власником клубу. Таким чином, аргентинець отримав повний контроль над командою, що базується в місті Ельда провінції Аліканте.

Мессі придбав іспанський футбольний клуб

Ліонель Мессі

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"Ельденсе" заснований у 1921 році і зараз виступає в Сегунді, другому за силою дивізіоні іспанського футболу. Клуб посідає 19-те місце після семи матчів, маючи одну перемогу та чотири поразки.

У заяві клубу зазначається, що прихід Мессі відкриває новий етап у понад столітній історії "Ельденсе". У команді також повідомили про довгостроковий проєкт, який передбачає розвиток клубу у спортивному, інституційному та соціальному напрямках.

Мессі придбав іспанський футбольний клуб

Ліонель Мессі

Для Мессі це вже другий іспанський клуб. У квітні 2026 року він повністю придбав "Корнелью", яка виступає у п’ятому дивізіоні Іспанії.

При цьому купівля "Ельденсе" стала першим придбанням Мессі у професійному іспанському футболі. Юридично угода поки що не завершена: остаточне оформлення залежить від дозволу CSD відповідно до іспанського законодавства про спорт.

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