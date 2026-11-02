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Мер Турку влаштувала бунт проти Росії та пригрозила міжнародній федерації радикальним рішенням

Олександр ЧекановОлександр Чеканов
Time to read1 хв
2,8 т.
Мер Турку влаштувала бунт проти Росії та пригрозила міжнародній федерації радикальним рішенням
Пія Ело виступила проти Росії

Фінське місто Турку відмовиться від проведення юніорського чемпіонату світу з хокею 2027 року, якщо до турніру допустять збірну Росії. За словами мера міста Пії Ело, не можна навіть допускати можливості участі представників країни-агресора в подібних турнірах, поки триває війна в Україні.

Про це Ело заявила в коментарі офіційному сайту свого міста. Посадовиця висловила сподівання, що Міжнародна федерація хокею (IIHF) та фінська влада знайдуть механізм, який заборонить російським хокеїстам повернутися на чемпіонат світу.

Мер Турку влаштувала бунт проти Росії та пригрозила міжнародній федерації радикальним рішенням

Фіни святкують перемогу на ЧС-2026. Джерело: IIHF

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Мер Турку влаштувала бунт проти Росії та пригрозила міжнародній федерації радикальним рішенням

Пія Ело. Джерело: сайт міста Турку

"Ми діємо відповідно до наших цінностей, навіть якщо це означає відмову від значущих подій та можливостей, які вони пропонують. Доки Росія веде агресивну війну в Україні, ми не можемо допустити, щоб російська збірна грала в Турку", – сказала Ело.

Раніше Спортивний арбітражний суд у Лозанні (CAS) зобов’язав IIHF негайно допустити збірні Росії до своїх турнірів у всіх вікових категоріях. У Фінляндії одразу заявили рішучий протест у зв’язку з цим рішенням. У самій РФ негайно почали ображати всіх європейців.

Мер Турку влаштувала бунт проти Росії та пригрозила міжнародній федерації радикальним рішенням

Молодіжна збірна Росії з хокею. Джерело: ANDY DEVLIN / BILDBYRÅN

Мер Турку влаштувала бунт проти Росії та пригрозила міжнародній федерації радикальним рішенням

Українські вболівальники нагадали світу про сутність РФ. Джерело: УАФ

Як повідомляв OBOZ.UA, збірна України з хокею може втратити місце на чемпіонаті світу з хокею-2027 у разі повернення Росії.

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