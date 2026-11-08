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"Мені зле". Перша ракетка світу раптово перервала інтерв'ю і пішла, відмовившись брати участь у Підсумковому турнірі. Замість неї заявили українку. Відео

Максим ІншаковМаксим Іншаков
Time to read1 хв
228
"Мені зле". Перша ракетка світу раптово перервала інтерв'ю і пішла, відмовившись брати участь у Підсумковому турнірі. Замість неї заявили українку. Відео
Момент потрапив у прямий ефір. Джерело: Кадр із відео

Перша ракетка світу Олена Рибакіна не змогла дати передтурнірне інтерв’ю через різке погіршення самопочуття. Згодом казахстанська тенісистка офіційно знялася з Підсумкового турніру WTA, а її місце у змаганнях посіла українка Марта Костюк.

Інцидент стався під час інтерв’ю телеканалу Canal+ Sport напередодні старту турніру в Індіан-Веллсі. Рибакіна з’явилася на записі в сонцезахисних окулярах і мала втомлений вигляд. Під час розмови польська журналістка Йоанна Сакович-Костецька звернула увагу на стан спортсменки й запитала, як та почувається.

''Мені зле''. Перша ракетка світу раптово перервала інтерв'ю і пішла, відмовившись брати участь у Підсумковому турнірі. Замість неї заявили українку. Відео

Рибакіній стало зле. Джерело: кадр із відео

Перед цим колишня тенісистка привітала Єлену з досягненням першого рядка світового рейтингу та перемогою на третьому турнірі серії Великого шолома. Вона також відзначила успіхи тенісистки в нинішньому сезоні й припустила, що за підсумками року та стане найкращою спортсменкою Казахстану.

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''Мені зле''. Перша ракетка світу раптово перервала інтерв'ю і пішла, відмовившись брати участь у Підсумковому турнірі. Замість неї заявили українку. Відео

Рибакіна не змогла продовжити інтерв’ю. Джерело: кадр із відео

Однак бесіда не отримала продовження. Після невеликої паузи між Рибакіною та Сакович-Костецькою відбувся такий діалог:

Усе гаразд? Якщо хочете зупинитися, то так і зробімо.

Так, будь ласка

Ви нормально почуваєтеся?

Ні, мені зле

Пізніше представники WTA повідомили, що причиною нездужання тенісистки стала вірусна інфекція. Через хворобу вона раніше також пропустила обов’язковий медіадень перед початком змагань.

''Мені зле''. Перша ракетка світу раптово перервала інтерв'ю і пішла, відмовившись брати участь у Підсумковому турнірі. Замість неї заявили українку. Відео

Олена Рибакіна відмовилася від інтерв’ю. Джерело: кадр із відео

Сама Рибакіна підтвердила, що її фізичний стан не дозволяє витримувати навантаження, необхідні для участі в турнірі. Тенісистка вирішила достроково завершити виступи й повернутися додому, щоб відпочити та повністю відновитися. За словами спортсменки, тепер вона має намір зосередитися на підготовці до сезону 2027 року.

''Мені зле''. Перша ракетка світу раптово перервала інтерв'ю і пішла, відмовившись брати участь у Підсумковому турнірі. Замість неї заявили українку. Відео

Рибакіна знялася з турніру

Після відмови Рибакіної від участі у Підсумковому турнірі її місце посіла перша запасна Марта Костюк. Таким чином, українка приєдналася до учасниць змагань, де також виступають інші найсильніші тенісистки сезону.

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