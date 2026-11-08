''Мені зле''. Перша ракетка світу раптово перервала інтерв'ю і пішла, відмовившись брати участь у Підсумковому турнірі. Замість неї заявили українку. Відео

Перша ракетка світу Олена Рибакіна не змогла дати передтурнірне інтерв’ю через різке погіршення самопочуття. Згодом казахстанська тенісистка офіційно знялася з Підсумкового турніру WTA, а її місце у змаганнях посіла українка Марта Костюк.

Відео дня

Інцидент стався під час інтерв’ю телеканалу Canal+ Sport напередодні старту турніру в Індіан-Веллсі. Рибакіна з’явилася на записі в сонцезахисних окулярах і мала втомлений вигляд. Під час розмови польська журналістка Йоанна Сакович-Костецька звернула увагу на стан спортсменки й запитала, як та почувається.

Перед цим колишня тенісистка привітала Єлену з досягненням першого рядка світового рейтингу та перемогою на третьому турнірі серії Великого шолома. Вона також відзначила успіхи тенісистки в нинішньому сезоні й припустила, що за підсумками року та стане найкращою спортсменкою Казахстану.

Однак бесіда не отримала продовження. Після невеликої паузи між Рибакіною та Сакович-Костецькою відбувся такий діалог:

– Усе гаразд? Якщо хочете зупинитися, то так і зробімо.

– Так, будь ласка

– Ви нормально почуваєтеся?

– Ні, мені зле

РЕКЛАМА

Пізніше представники WTA повідомили, що причиною нездужання тенісистки стала вірусна інфекція. Через хворобу вона раніше також пропустила обов’язковий медіадень перед початком змагань.

Сама Рибакіна підтвердила, що її фізичний стан не дозволяє витримувати навантаження, необхідні для участі в турнірі. Тенісистка вирішила достроково завершити виступи й повернутися додому, щоб відпочити та повністю відновитися. За словами спортсменки, тепер вона має намір зосередитися на підготовці до сезону 2027 року.

Головні історії дня

Після відмови Рибакіної від участі у Підсумковому турнірі її місце посіла перша запасна Марта Костюк. Таким чином, українка приєдналася до учасниць змагань, де також виступають інші найсильніші тенісистки сезону.